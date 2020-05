Nessuna scelta per Carlo Pietropoli | L’addio definitivo a Uomini e Donne

Sembrano esserci novità per il trono di Carlo Pietropoli fermo ormai da diversi mesi proprio come quello di Sara Shaimi e di Daniele Dal Moro. I tre tronisti a causa della quarantena improvvisa, hanno dovuto rinunciare per un lungo periodo al loro percorso sperando che, una volta tornata la messa in onda del programma, potessero tornare.

Durante queste ultime settimane però, Maria De Filippi è tornata con la classica messa in onda all’interno dello studio di Uomini e Donne, senza dare nessuna notizia nei confronti dei tre tronisti rimani. Nessuno dei tre tronisti infatti, save fino a pochi giorni fa quello che realmente si sarebbero dovuti aspettare dalla regia e dagli autori ma, senza ricevere alcuna notizia.

Nessuna scelta per Carlo Pietropoli

Negli ultimi giorni sono tantissime le supposizioni che vedono Carlo Pietropoli in una futura scelta. Gli autori infatti, sembrano aver chiamato finalmente i tre tronisti per registrare una nuova puntata dedicata a loro. Questo anche per mettere un punto e prendere una decisione sui loro percorsi iniziati prima della quarantena e che non hanno ancora una scelta.

L’unico che sembra essere più vicino a una “scelta” è Carlo Pietropoli che grazie a un’indiscrezione di Amedeo Venza si troverà protagonista di una intera registrazione per lui. A detta dell’influencer infatti, il tronista sarebbe pronto a scegliere una sua corteggiatrice da poter conoscere fuori dal programma di Uomini e Donne.

Piani stravolti per il tronista

Amedeo Venza durante la giornata di ieri, ha caricato una storia Instagram spiegando in cosa consisterà la registrazione di Carlo e cosa potrebbe succedere i merito.

Fin dai primi mesi del trono, moltissimi fan sono convinti che la scelta di Carlo sia sempre stata Cecilia Zagarrigo nonostante le tantissime discussioni avute.

L’influencer proprio ieri, ha voluto così lanciare l’ennesimo gossip e l’ennesima anteprima su quello che succederà per il torno classico, in particolare nei confronti del tronista. Non ci sarà nessuna scelta per Carlo Pietropoli a detta di Amedeo che ha esordito con: “Molto probabilmente la scelta di Carlo non sarà una vera e propria promessa di fidanzamento, ma per via dell’emergenza Codiv-19, credo che la scelta sarà una sorta di: Ci conosciamo meglio fuori?! Penso sia la cosa più plausibile”.

Cosa succederà al percorso di Carlo Pietropoli ma soprattutto, se Amedeo avesse ragione chi sarà la corteggiatrice che il tronista sceglierà?