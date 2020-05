Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 31 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 31 maggio 2020. Maggio finisce e cede il passo al mese di giugno. Quali ultime sorprese regalerà questo mese ai 4 segni centrali dello zodiaco? Il Leone deve rivedere la sua posizione sul lavoro, profondi cambiamenti per la Vergine. La Bilancia è ansiosa per il lavoro, mentre lo Scorpione ha incertezze in amore. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 31 maggio 2020: Leone

In questi giorni hai una grande necessità di sentire l’affetto intorno a te. Tu sei uno fra i segni più orgogliosi e per questo motivo tendi a non chiederlo. Ora potrai capire realmente chi ti vuole bene e chi no. Il lavoro ti metterà di fronte a una revisione importante del tuo ruolo. Forse dovrai prendere una decisione: in tal caso ti converrà, affidarti a un professionista che faccia da mediatore. È indispensabile capire quali siano i problemi veri prima di rimettersi in carreggiata. L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti raccomanda di dosare bene le parole prima di parlare.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 31 maggio 2020: Vergine

Stai vivendo un periodo di profondi cambiamenti. Qualcuno, forse, nei mesi scorsi ha già ottenuto delle belle soddisfazioni. Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, domani potresti vivere una domenica un po’ sottotono in amore, soprattutto se in passato c’è stato qualche screzio con il partner non ancora del tutto risolto. Ora, però, la tua priorità è il lavoro e tendi un po’ a trascurare la vita di coppia. Le storie che iniziano in questo momento partiranno in modo piuttosto zoppicante.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 31 maggio 2020: Bilancia

Nei prossimi due mesi dovrai sistemare per bene i tuoi conti. La tua situazione lavorativa, in questo momento, è un po’ particolare: chi ha avuto delle difficoltà dovrà aspettare la prossima estate prima di vedere le cose mettersi a posto. C’è un blocco che dovrai superare e questo ti procurerà ancora parecchia ansia. In amore, invece, la situazione è decisamente migliore! Il rapporto con il partner, ora, può diventare un sostegno prezioso su cui appoggiarsi nei momenti più difficili.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 31 maggio 2020: Scorpione

Tu ami scavare nel profondo e non restare mai in superficie. Cerchi, di continuo, nuovi stimoli e misteri da scoprire. Quando una relazione non decolla come vorresti, potrebbe significare che la persona al tuo fianco sia troppo ambigua. Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di scegliere con molta attenzione la persona da frequentare: le relazioni poco chiare sono le più difficili da gestire!