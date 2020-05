Vanessa Incontrada – Tutto su di lei – Età, compagno e figli

Vanessa Incontrada è il volto di punta delle fiction italiane: negli anni si è affermata sul piccolo schermo grazie a tanti ruoli di successo. Madre, investigatrice, vedova: ne è passata di acqua sotto ai ponti dai tempi in cui conduceva Zelig con Claudio Bisio. I due in realtà non si sono mai allontanati del tutto e proprio in questi giorni hanno inaugurato Zelig Covid Edition, una versione streaming del celebre show comico.

Vanessa Incontrada ritornerà inoltre in questi giorni con una delle fiction che le hanno permesso di conquistare il pubblico italiano: Non dirlo al mio capo. Anche se in realtà, ha svelato a Sorrisi, continua ad avere nel cuore Zelig e il mondo della comicità.

Vanessa Incontrada – Età, compagno e figli

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre del ’78 da padre italiano e madre catalana. Cresce fra la capitale iberica e Follonica con la sorella minore Alice. Inizia a diventare indossatrice a soli 17 anni e nel ’96 decide di trasferirsi a Milano per continuare la carriera nel mondo della moda. Nel ’98 debutta invece in tv con Super e Super Estate, quest’ultimo al fianco di Beppe Quintale. L’anno successivo invece la vediamo in Millennium e nel 2000 in Subbuglio con Giancarlo Magalli. Tre anni più tardi sbarca anche sul grande schermo grazie a Pupi Avanti e al film Il cuore altrove. L’anno successivo e per sei anni consecutivi guiderà invece Zelig con Bisio.

Volto di Festivalbar, inizia il suo primo ruolo in tv è in Un paradiso per due, seguito da I cerchi nell’acqua. Diventa presto uno dei volti più amati del genere, come dimostra il cameo in Don Matteo 10 e Scomparsa. Poi si trasforma in ufficiale nella fiction Il capitano Maria e cambia del tutto ruolo nel più recente Come una madre. Il marito di Vanessa Incontrada è invece Rossano Laurini, anche se è più corretto parlare di compagno. Nel 2008 i due hanno dato alla luce Isal, il primogenito della coppia.