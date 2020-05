Andrea Bosca è Fabrizio – Chi è – Non dirlo al mio capo

Andrea Bosca è Fabrizio Del Corso nella fiction Non dirlo al mio capo. Chi è il suo personaggio? Avrà un legame speciale con la protagonista dello show, anche se apparirà come una sorta di sostituto del vero amore della donna. Conosce inoltre la figlia, visto che è docente nella sua scuola.

Fabrizio è un uomo buono che sa come prendere i ragazzi, anche se non sarà semplice entrare nelle grazie dei figli della compagna. Diventerà inoltre il nemico giurato dell’uomo che Lisa vorrebbe davvero al suo fianco. I due tuttavia hanno qualcosa in comune.

Andrea Bosca è Fabrizio Del Corso – La scheda

Fabrizio è un uomo semplice che ha basato la sua vita sull’insegnamento. Lavora come professore nella scuola frequentata da Mia (Ludovica Coscione) e anche per questo metterà in imbarazzo la ragazza quando fra lui e la madre Lisa (Vanessa Incontrada) nascerà un amore. In realtà la donna è follemente innamorata di Enrico (Lino Guanciale), ma non esiterà a creare una relazione con Fabrizio. Ha bisogno infatti di allontanarsi dai sentimenti che prova per l’avvocato e l’insegnante rappresenta per lei un valido sostituto affettivo. Non sarà semplice però per Fabrizio. Mia prova molto imbarazzo a vederlo girare per casa e con Giuseppe (Davide Pugliese) si creeranno subito delle incomprensioni. Per fortuna i due risolveranno tutto molto presto.

Fabrizio verrà visto di cattivo occhio anche da Enrico e non sa che condividono lo stesso passato. Anche il professore infatti ha sempre avuto un pessimo rapporto con il padre e ha un fratello. “Fabrizio è un ruolo che ci terrà compagnia per qualche puntata […] un bravo ragazzo, una famiglia un po’ complessa però è una persona che si vuole buttare“, ha detto l’attore a Visionair. Andrea Bosca è Fabrizio Del Corso, un personaggio che purtroppo vedremo per poco tempo nella fiction.