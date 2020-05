Chi è Alicia Soler Noguera, la mamma di Vanessa Incontrada?

View this post on Instagram

Sei sempre stata al mio fianco…abbiamo lottato, riso, pianto, discusso, ma sopratutto ci siamo amate e ci amiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo scritto due libri insieme e più che mai ci siamo confrontate. Adesso ho 41 anni e confermo l’amore che ho sempre nutrito, nutro e nutriró per te mamma Alicia. Te quiero con toda mi alma, feliz día de la madre ❤️😘😊 Per sempre tua.