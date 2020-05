Giorgia Surina – Tutto Su di Lei – Età, MTV, Don Matteo, Vaporidis

By

Giorgia Surina è una delle attrici e conduttrici italiane più famose. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla vita privata.

Età

Giorgia Surina è nata a Milano l’8 marzo 1975. Ciò significa che ha compiuto da poco 45 anni.

MTV

La carriera di Giorgia Surina è nota soprattutto per via di MTV. Lo storico canale musicale l’ha vista muovere i primi passi alla conduzione di Hitlist Italia. Successivamente, ha guidato Select London assieme a Marco Maccarini.

La vera svolta è però arrivata nel 1999. In quell’anno, la Surina ha infatti iniziato la conduzione di TRL – Total Request Live. In questo storico programma musicale, i cui live da Piazza del Duomo a Milano sono stati un punto di riferimento per numerosi adolescenti desiderosi di vedere anche solo da lontano i propri beniamini musicali, è stata affiancata da Marco Maccarini e, successivamente, da Alessandro Cattelan.

Don Matteo

Giorgia Surina è anche attrice. La ex padrona di casa di TRL ha fatto parte del cast di Don Matteo. Per essere precisi, ricordiamo che ha partecipato alla nona stagione, vestendo i panni dell’integerrima pr Bianca Venezia, ex compagna di liceo del capitano Tommasi.

Tra le altre fiction che l’hanno vista nel cast ricordiamo Non Dirlo al Mio Capo (stagione 1), esperienza che le ha permesso di condividere il set con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Vaporidis

Giorgia Surina è stata sposata dal 2012 al 2014 con l’attore Nicolas Vaporidis.