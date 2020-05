Ci sono persone che sono davvero geniali, acute e intuitive mentre altre sono proprio dure di comprendonio. In questo articolo scopriremo i segni meno intelligenti dello Zodiaco: ecco la classifica.

1. L’Ariete

Tra i segni meno intelligenti dello Zodiaco la classifica vuole al primo posto assoluto i nati dell’Ariete. Purtroppo i nati del segno zodiacale dell’Ariete non usano granché il loro cervello. Non per niente, sul panorama scolastico, gli studenti che hanno i peggiori risultati sono proprio quelli del primo dei dodici segni dello Zodiaco. L’Ariete tende ad annoiarsi in fretta, non ha voglia di concentrarsi e non si applica. Tipico dei nati del segno zodiacale dell’Ariete è poi iniziare le cose e non finirle, lasciando a metà i compiti che gli sono stati assegnati. Il mostrare scarsa intelligenza è poi tipico delle donne del segno. Pettegole, stupide, portate a ridere degli altri, le donne Ariete certamente non si distinguono dalle altre per l’intelligenza che dimostrano.

2. Il Toro

Tra i segni meno intelligenti dello Zodiaco c’è anche il Toro. Il Toro è un tipo terreno e pratico, attaccato ai valori materiali della vita e, soprattutto al denaro. Il troppo attaccamento al denaro non è certamente un comportamento intelligente. Innanzitutto è fastidioso per le persone che vivono accanto al Toro, che si trovano costantemente innervosite dalla taccagneria ai massimi livelli del segno. Il Toro stesso usa poca intelligenza nei confronti del denaro: il risparmio fine a sé stesso, non causato da reali motivi di indigenza, non ha senso. Il Toro non si rende neanche conto che facendo così priva la sua vita di esperienze che potrebbero giovargli. A parte il risvolto economico il Toro per il resto non è comunque un segno dotato di chissà quale intelligenza, soprattutto non ha grande affinità con la grammatica e, oltre a parlare a sproposito, sbaglia i verbi.

3. I Pesci

Tra i segni meno intelligenti dello Zodiaco abbiamo anche i Pesci. Troppo sognatori e idealisti, vivono cocenti delusioni se le cose non vanno secondo i loro piani. Certo una persona che usa la ragione dovrebbe capire che la vita reale non ha niente a che vedere con i sogni e le romanticherie. I Pesci dovrebbero usare più intelligenza e raziocinio quando si trovano ad affrontare determinate circostanze della vita.

4. I Gemelli

I Gemelli passano per personaggi tanto in gamba, impegnati su più fronti, fanno e sanno tutto loro. Ma chi lo ha detto che sono così tanto intelligenti? Fare tutto all’ultimo minuto, delegare gli altri quando si devono prendere decisioni, essere incapaci di prendersi delle responsabilità non sembrano comportamenti molto intelligenti per cui i nati sotto il segno dei Gemelli rientrano a pieno titolo al quarto e ultimo posto di questa classifica dei segni meno intelligenti dello Zodiaco.