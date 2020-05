Morgan Vs Asia Argento – “Mi picchiava durante il sonno”

Morgan ha sganciato un’altra bomba e ancora una volta si è scagliato contro l’ex Asia Argento. I mesi e mesi di silenzio del cantautore erano solo un trampolino di lancio per rivelare un’altra verità sulla sua vita privata. Marco Castoldi continua a far discutere: presto la diretta interessata potrebbe far sapere la sua versione dei fatti.

Morgan è arte: non ci sono dubbi. E come ogni artista puro e crudo, è dotato anche di un bel po’ di sana follia mista a genialità. Nella sua vita ha collezionato successi e insuccessi, ha avuto diverse compagne. E ora è diventato padre per la terza volta. Le relazioni però non sembrano parlare a favore di Morgan: a quanto pare anche il rapporto con la madre della terzogenita si è incrinato.

Morgan punta il dito contro Asia Argento – Ci sarà la replica?

Morgan ha detto più volte ciò che pensa del suo ex rapporto con Asia Argento. Fra alti e bassi, dichiarazioni di affetto e di accuse, i due hanno parlato spesso della loro relazione finita. A quanto pare gli strascichi ci sono ancora, almeno per quanto riguarda il cantautore. Il cantante e l’attrice non sono mai riusciti a trovare un punto d’incontro. Anche se genitori di Anna Lou, la figlia che hanno avuto insieme. Asia ha spesso accusato il suo ex di essere un padre assente e schivo. Morgan lo ha ammesso, ma ha anche sottolineato a Huffingtonpost che c’è un’altra verità.

“Non ero presente? Ma ti credo! La madre era Asia Argento, ci mancherebbe. Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica.”

Adesso Morgan si dichiara single. Anzi, “Disperatamente solo. Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo”. Per quanto riguarda l’amore, il cantante non nega di vedere questo sentimento in senso molto più ampio. “Sono una persona a cui piace vivere sentimenti ed emozioni e anche tradurli in espressione”, ha detto. La compagna con cui ha avuto la terza figlia a quanto pare ha scelto di tenerlo a distanza, di non volerlo avere nei dintorni.