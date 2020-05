Oroscopo di Paolo Fox – domani lunedì 1 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 1 giugno 2020. Inizia una nuova settimana, la prima di giugno: quali sorprese porterà nella vita dei segni zodiacali? Vecchie tensioni tornano a galla per l’Ariete, il Toro è molto attivo. Bel recupero per i Gemelli, mentre il Cancro deve mantenere la calma. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in aspetto contrario: potrebbero tornare in auge vecchie tensioni non risolte. È vero, però, che insieme ai problemi, potrebbero arrivare nuove possibilità di riprendere in mano i progetti rimasti in sospeso. Anche se con fatica, la tua vita si sta rimettendo in moto, amore incluso…

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Toro

Domani avrai energia da vendere! Come suggerisce il popolare astrologo Paolo Fox in questo momento non dovresti osare troppo sul lavoro e nemmeno avere fretta. Il tuo oroscopo è molto particolare, è governato da Urano, pianeta che vuole spronarti a cambiare a tutti i costi.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox per domani indica la Luna e Venere in aspetto favorevole: sarai più dinamico del solito. Tutti i rapporti che nascono adesso, sia di lavoro che in amore, hanno ottime possibilità di diventare importanti. Sappi che d’ora in poi, potrai recuperare alla grande!

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Cancro

Domani dovrai fare attenzione alle piccole ripicche, questo ti raccomanda l’oroscopo di Paolo Fox. Certe volte esageri con le parole o con le reazioni, soprattutto se ti sei sentito offeso da qualcuno. Nelle prossime 48 ore dovresti mantenere più calma possibile.