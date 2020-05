Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 5 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 5 giugno 2020. Siamo di fronte a una nuova settimana che dà l’avvio al mese di giugno. Come partirà per i 4 segni zodiacali? Forza e carisma per il Leone, la Vergine è pronta per recuperare energia. La Bilancia comincia la settimana con nuova grinta, mentre lo Scorpione deve essere prudente nei rapporti. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Leone

Domani e martedì, come anticipa Paolo Fox, potresti avere una grande influenza sugli altri. Adesso sei molto più forte e carismatico rispetto al passato. Per cui se avrai qualche problema da affrontare, in amore o sul lavoro, nelle prossime giornate sarai decisamente più convincente. Cerca di curare maggiormente la forma fisica, perché negli ultimi tempi il tuo corpo ha somatizzato molto stress.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Vergine

Ti lasci alle spalle due settimane molto faticose e da domani, come spiega l’oroscopo di Paolo Fox, vorrai recuperare l’energia consumata. Nonostante Marte sia ancora dissonante, lo scorso weekend dovrebbe essere stato più tranquillo dei precedenti. Il lavoro ti impone un momento di riflessione:adesso hai più impegni del previsto.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Bilancia

La settimana di giugno parte con Venere e Saturno favorevoli: questo significa maggiore grinta in arrivo! Mercurio in opposizione, invece, ti metterà alle strette: entro luglio dovrai prendere in mano i tuoi problemi economici e risolverli del tutto. Per questo motivo, l’astrologo di Rai2 Paolo Fox ti invita a fare ancora molta attenzione alle piccole questioni quotidiane. In amore ci sono belle opportunità in vista.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 1 giugno 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai Marte dalla tua parte, ben disposto e darti forza. Cerca, però di gestire con molta accortezza le relazioni famigliari e sociali ed evita ogni forma di stress. Devi ancora recuperare tutta l’energia persa nel 2019. Le stelle ti incoraggiano a guardarti intorno, soprattutto nel lavoro: c’è qualcosa da cambiare! Sono previste le risposte che aspettavi.