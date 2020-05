Oroscopo Paolo Fox – settimana dall’1 al 7 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 giugno 2020. Questa nuova settimana coincide con l’inizio di giugno: quali novità riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

Se il lavoro ti procura ancora qualche preoccupazione, l’amore procede a gonfie vele, grazie anche all’influenza positiva di Venere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox venerdì prossimo sarà la giornata ideale per i nuovi incontri. Chi è in cerca di un’occupazione, dovrebbe sfruttare questa settimana per inviare i curriculum.

Toro

Se sei alla ricerca dell’amore, dovresti approfittare delle prossime giornate per metterti in gioco. Gli astri ti aiuteranno nei nuovi incontri. Il lavoro riparte, ma piano piano: come invita Paolo Fox, sii prudente mercoledì e giovedì! Se una occasione bussa alla tua porta, non farti cogliere impreparato.

Gemelli

Non dovresti trascurare troppo la tua vita sentimentale. Lanciati, ma fa attenzione ai rapporti privi di sostanza. La prossima settimana dovrai evitare ogni forma di provocazione, sia in amore che nel lavoro. Occhio soprattutto a venerdì, perché il rischio di arrabbiarsi sarà maggiore!

Cancro

La tua settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì e martedì saranno due giornate particolarmente nervose, mentre giovedì l’umore migliorerà. Giove dissonante ti crea problemi sul lavoro: dovrai rimboccarti le maniche e lavorare sodo nei prossimi giorni.

Leone

L’amore procede a vele spiegate. Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, la prossima settimana i single potrebbero fare nuovi incontri che si riveleranno importanti. Le coppie di vecchia data, invece, riconquisteranno l‘intesa perduta. Il lavoro si rimette in moto, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza per vedere i primi risultati.

Vergine

La settimana che sta per cominciare porterà nuove conoscenze, molto intriganti. Le stelle ti incoraggiano a esporti di più in amore! Il lavoro è molto faticoso in questo periodo e tende a toglierti energia per il resto. Tieni duro, molto presto arriveranno le meritate soddisfazioni.

Bilancia

Come sostiene l’oroscopo di Paolo Fox, la settimana sarà all’insegna dell’amore. Lunedì e martedì ti aspettano due giornate ricche di emozioni intense: se vorrai progettare qualcosa di importante, avrai la complicità degli astri! Adesso puoi ricominciare nel lavoro, ma per raccogliere i frutti, dovrai attendere ancora un po’!

Scorpione

Si prospetta una settimana molto interessante per quanto concerne i sentimenti. A detta di Paolo Fox, mercoledì i single potrebbero cominciare un flirt con un Cancro, un Pesci o una Vergine. Anche il lavoro andrà molto meglio: sono in arrivo delle notizie incoraggianti!

Sagittario

Se la settimana comincia con un po’ di insoddisfazione, nel weekend migliorerà di gran lunga, soprattutto in amore. Chi ha iniziato una storia ambigua, con qualcuno che è già impegnato, dovrebbe avere molta prudenza. Le coppie solide, invece, farebbero meglio a inventare nuovi stimoli, per contrastare la noia incombente. Da venerdì prossimo ci sarà una ripartenza anche nel lavoro.

Capricorno

In questo momento non sei proprio in vena di amore. I single non hanno una gran voglia di impegnarsi troppo, mentre le coppie consolidate potrebbero vivere qualche tensione, soprattutto nei primi giorni della settimana. Secondo l’oroscopo di paolo Fox, giovedì prossimo sarà proficua per il lavoro. Se stai affrontando delle questioni relative all’abitazione, ragiona bene prima di fare una scelta.

Acquario

Venere in aspetto armonico favorisce la vita sentimentale, purché non ti faccia coinvolgere in relazioni troppo complicate. Le coppie che vogliono fare progetti importanti, potranno sfruttare la prossima settimana. Nel lavoro potresti ritrovarti qualche piccola insidia, ma niente che non potrai superare facilmente, mantenendo calma e lucidità.

Pesci

Venerdì e sabato prossimo dovrai usare la massima cautela in amore, ecco cosa raccomanda l’oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni che hanno risolto i contrasti degli ultimi giorni, ora potranno contare su maggiore solidità. Il lavoro comincia a prendere quota: fai solo attenzione alle tue finanze!