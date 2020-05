Sara Zanier è Nina – Chi è – Non dirlo al mio capo

Sara Zanier è Nina nella fiction Non dirlo al mio capo, una donna che avrà un forte legame con uno dei due protagonisti. Si tratta infatti della moglie di Enrico, da cui è separata da diverso tempo. Al pari dell’ex marito, svolge il ruolo di avvocato e ha parecchio successo.

Nina non ha mai dimenticato il consorte e per questo farà di tutto per ritornare in città e riprenderselo. Un obiettivo che dovrà fare i conti con l’altra donna che è nel cuore di Vinci. Come andrà a finire fra loro?

Sara Zanier è Nina Valentini – La scheda

Nina Valentini è una donna forte e che dalla vita ha avuto tutto. Ha seguito le orme del padre e per questo è diventata avvocato, riuscendo a collezionare subito un successo dietro l’altro. Ha un grande fascino e sa cos’è la competizione. Addirittura non esita a diventare meschina pur di ottenere ciò che vuole. Nina si sente in colpa: quando lei ed Enrico (Lino Guanciale) vivevano a Londra, lei lo ha tradito con il collega Diego. Così l’avvocato l’ha lasciata e solo allora la donna ha capito di aver commesso un errore.

Nina torna quindi a Napoli con l’obiettivo di riprendersi il marito. Scoprirà però che nel cuore di Enrico c’è Lisa (Vanessa Incontrada) e farà di tutto per distruggerla. Ai suoi occhi, la rivale rappresenta infatti un grosso ostacolo. Così non fa che umiliarla di fronte all’ex marito, nel tentativo di sminuire le sue capacità. Alla fine riuscirà nel suo intento, perchè Enrico deciderà di dare una nuova opportunità al loro matrimonio. Anche se prima dovrà dire alla Marcelli di essere sposato, un dettaglio che le ha sempre nascosto. Nonostante il tentativo di recupero, fra Nina e Vinci le cose non andranno come previsto. Sara Zanier è Nina Valentini, una donna vendicativa che presto subirà le conseguenze delle sue malefatte.