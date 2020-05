Torta di carote e mandorle: ingredienti, preparazione e consigli

La torta di carote e mandorle è un dolce semplice e genuino, una deliziosa variante della classica torta di carote; anche in questo caso a base di carote fresche ridotte in crema, senza burro; ma con l’aggiunta di farina di mandorle e succo d’arancia! che le regalano un gusto e consistenza simile alle Camille,le famose merendine a base di carote che hanno accompagnato l’infanzia di molte persone.

Torta di carote e mandorle – Ingredienti

Questi che seguono sono gli ingredienti per una tortiera di 22-24 cm.

250 gr di carote

200 gr di farina ’00

100 gr di farina di mandorle

100 gr di succo d’arancia

200 gr di zucchero a velo vanigliato

80 gr di olio di semi di girasole

3 uova piccole

buccia grattugiata di 1 arancia

1 pizzico di sale

1 bustina di lievito per dolci

Torta di carote e mandorle – Preparazione

Lavate le carote, pesatele, pelatele e grattugiatele finemente. Inseritele in un mixer e aggiungete l’olio e il succo dell’arancia.

Azionate il mixer ad alta velocità per qualche secondo, ripetete l’operazione 3–4 volte fino ad ottenere una crema di carote densa, vellutata e priva di pezzetti.

In una ciotola a parte montate le uova con lo zucchero e la buccia d’arancia per almeno 1 minuto, aggiungete la farina di mandorle, amalgamate bene con una frusta a velocità media, aggiungete il sale e la crema di carote.

Frullate delicatamente a velocità medio–bassa fino ad ottenere un composto liscio e uniforme, aggiungete quindi la farina precedentemente setacciata con il lievito, amalgamate a velocità bassa e versate l’impasto della vostra torta di carote in uno stampo apribile precedentemente imburrato e infarinato.

Cuocete in forno preriscaldato a 180 ° per circa 30 minuti fino a doratura.

Sfornate, togliete delicatamente lo stampo e lasciate raffreddare completamente su una gratella prima di gustarla.

Torta di carote e mandorle – Consigli utili

La torta di carote può essere servita sia con una semplice spolverata di zucchero a velo, oppure la si può farcire, ad esempio con della crema al mascarpone.

Quando la torta è in forno ricordate di non aprire il forno fino a quando la torta non si è dorata in superficie e ricordate sempre che minuto in più o meno di cottura può dipendere dal tipo di forno. Infine fate sempre la prova stecchino.

Potete conservarla a temperatura ambiente in un porta torte con coperchio fino a 4-5 giorni, mentre, se avete deciso di farcirla, sarà necessario conservarla in frigorifero.