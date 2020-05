Vanessa Incontrada è Lisa – Chi è – Non dirlo al mio capo

Vanessa Incontrada è Lisa Marcelli in Non dirlo al mio capo, la fortunata fiction della Rai. Chi è il suo personaggio? Si tratta di una donna che ha perso il marito da poco tempo: alla sua morte le sono rimasti solo amarezza e tanti debiti. Costretta a trovare lavoro, dovrà inventarsi una nuova vita pur di portare qualche soldo a casa.

Nel corso delle puntate, Lisa Marcelli scoprirà di essere fortemente attratta dal suo capo. All’inizio fra i due ci saranno solo scontri, poi scintille. Le incomprensioni saranno all’ordine del giorno e anche se i sentimenti sono condivisi, non riusciranno a chiarire in tempi brevi.

Vanessa Incontrada è Lisa Marcelli – La scheda

Lisa non ha avuto una vita semplice: prima di morire il marito l’ha tradita con una sconosciuta. Al danno si è aggiunta anche la beffa, visto che la morte dell’uomo l’ha messa in una situazione economica molto difficile. Per lei, vedova e madre di due figli, non è semplice trovare lavoro. Ad ogni colloquio le viene detta la stessa cosa: essere madre le chiuderà ogni porta. Quando graffierà la macchina di Enrico, un avvocato burbero, Lisa coglierà al volo la possibilità di entrare nel suo studio legale. Fingerà però di essere single e sarà costretta a non rivelare nulla riguarda ai suoi figli.

Il feeling che si instaurerà fra Enrico e Lisa infastidirà inoltre Marta, da sempre innamorata dell’avvocato e sua amante storica. Sarà lei a svelare il segreto della nemica a Vinci, mettendola in difficoltà. Per la Marcelli però ci sarà una svolta lavorativa: dopo aver abbandonato l’università per sposarsi, anni dopo riesce finalmente a diventare avvocato. Vanessa Incontrada è Lisa, una donna determinata a tutto. Anche a non lasciarsi trascinare dall’amore che prova per Enrico. Per questo si dirigerà presto verso le braccia di un altro uomo.