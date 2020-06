Alessio Vassallo è Mimì Augello – Chi è – Il giovane Montalbano

Alessio Vassallo è Mimì Augello ne Il giovane Montalbano: un personaggio che gli amanti della fiction conoscono molto bene. Si tratta infatti di uno dei fedelissimi agenti che affiancano il protagonista e dotato di una visione tutta sua della vita. Soprattutto quando si parla di donne.

Mimì è un poliziotto serio e preciso. All’arrivo del nuovo Commissario, prenderà il posto di vice. Non tutto però andrà per il verso giusto fra loro e i due dovranno superare alcune tensioni dovute al modo diverso divedere le indagini. Entreranno anche in contrasto per un altro motivo: scopriamo quale.

Alessio Vassallo è Mimì Augello – La scheda

Mimì è un uomo tutto d’un pezzo, un siciliano vecchio stampo che ha la passione che gli scorre nelle vene. Subisce il fascino femminile molto più di ogni altra cosa e sembra riuscire a conquistare ogni donna che si trovi al suo cospetto. Al tempo stesso è un poliziotto fidato, a cui appoggiarsi al momento del bisogno. Il suo incontro con Salvo (Michele Riondino) però non sarà dei migliori: l’antipatia sarà reciproca. E non potrà che aumentare strada facendo, soprattutto quando entrerà in gioco la giovane Livia (Sarah Felberbaum). Entrambi infatti cercheranno di conquistarla in qualsiasi modo.

L’arrivo di Mimì tuttavia avverrà solo nel terzo episodio e sarà in grado di scuotere tutto il Commissariato. Si farà persino beffe dell’interesse che Livia prova nei confronti del suo capo e destinerà alla ragazza delle avances piuttosto esplicite. Alla fine dovrà arrendersi quando intuirà che fra i due è sbocciato l’amore. Alessio Vassallo è Mimì Augello e proprio questo ruolo gli ha permesso di riscoprire l’amore per la sua terra. “Mimì mi assomiglia nell’ingenuità“, ha detto tempo fa a Meridio News, “guardiamo entrambi il mondo con gli occhi di un bambino. Abbiamo un buon rapporto nonostante sia molto distante da me. Certo, ci metto del mio, ma lui è un corteggiatore di altri tempi, di quelli che ti aprono lo sportello dell’auto“.