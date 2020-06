Bundesliga, Colonia-Lipsia: quote, pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Colonia-Lipsia è la gara che chiude la 29a giornata della Bundesliga, questa sera alle ore 20:30. Una sfida importantissima per gli ospiti, che sono obbligati a vincere per rientrare nel discorso Champions League.

Colonia-Lipsia: come arrivano alla gara

Il Colonia dopo la ripartenza del campionato non ha brillato, infatti ha ottenuto 2 pareggi ed 1 sconfitta, ma nonostante questi risultati deludenti può contare su una classifica tranquilla, avendo ben 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Questa squadra insomma non ha più nulla da chiedere alla stagione se non qualche risultato di prestigio come potrebbe essere quello di battere una pretendente alla Champions League come il Lipsia.

Il Lipsia dopo i risultati del fine settimana si ritrova al 5° posto della classifica e quindi attualmente fuori dalla zona Champions, questo anche a causa del pareggio interno della scorsa giornata contro l’Hertha per 2-2. Visto che tutte le dirette concorrenti per un piazzamento nella maggiore competizione europea hanno vinto, questa sera la squadra della Red Bull è obbligata a vincere per riprendersi il terzo posto alle spalle del Dortmund, se non vuole ritrovarsi in una situazione difficile nelle ultime giornate di campionato.

Colonia-Lipsia: Il nostro pronostico

Tantissima differenza tecnica e di motivazioni tra le due squadre, con gli ospiti che non possono fallire l’appuntamento con la vittoria, quindi il segno che consigliamo è 2 + Over 3.5

Colonia-Lipsia: Le probabili formazioni

Colonia (4-2-3-1): Horn; Katterbach, Schmitz, Leistner, Ehizibue; Skhiri, Hector; Drexler, Uth, Jakobs; Cordoba. All. M. Gisdol

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Nkunku, Sabitzer, Laimer, Adams; Werner, Olmo; Schick. All. J. Nagelsmann

Colonia-Lipsia: dove vederla in tv e streaming

Colonia-Lipsia, in programma stasera alle 20:30, è una partita che si può vedere a pagamento su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). Per gli abbonati sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili.