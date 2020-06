Le stelle possono aiutarci a capire quali segni hanno maggiore fascino e sensualità. Chi sono i segni più sexy dello Zodiaco? Ecco la classifica di quelli che ti fanno proprio perdere la testa.

1. Lo Scorpione

Al primo posto assoluto nella classifica dei segni più sexy dello Zodiaco troviamo lo Scorpione, che ha delle precise peculiarità quando si parla di essere seducente e accattivante. In termini di sensualità lo Scorpione non ha rivali, è sexy, passionale, capace di fare davvero scintille tra le lenzuola. Il segno zodiacale più sexy è in assoluto quello a cui appartengono i nati dello Scorpione, un’anima provocante, affascinante, che si diverte a sedurre tutti quelli che incontra. Aggiungiamo poi che i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione sessualmente sono molto voraci e non è sempre facile stare dietro ai loro ritmi appassionati. Quando succede però, la coppia fa scintille come i fuochi d’artificio.

2. Il Leone

Al secondo posto tra i segni Zodiacali più sexy di tutto l’oroscopo c’è il Leone. I nati sotto il segno del Leone sono forti e possenti, coraggiosi e propensi a sperimentare esperienze davvero sensuali dentro e fuori dal letto. I nati del segno zodiacale del Leone hanno una natura passionale e riescono a far impazzire tutti i potenziali partner con il loro potente fascino, tanto da essere considerati delle vere e proprie bombe sexy. Sono anche un po’ narcisisti e tendono a compiacere per prima se stessi.

3. Il Cancro

Terzo in classifica il Cancro, segno dalla sensualità innata che lo rende davvero sexy e attraente agli occhi degli altri. Intraprendere una storia sentimentale con una persona nata sotto il segno del Cancro significa poter beneficiare di un’esperienza totalizzante. Quando il Cancro è davvero interessato alla persona che ha davanti, è capace di perdere ogni inibizione.

4. Il Sagittario

Quarto in classifica il Sagittario, partner sensuale tra le lenzuola e che riesce a stemperare la tensione e a mettere a proprio agio il compagno in ogni tipo di situazione. Sexy e irresistibile, nella camera da letto è uno sperimentatore che riesce a trascinare il partner spingendolo oltre ogni limite.

5. I Gemelli

Al quinto posto dei più sexy troviamo i Gemelli, che danno il massimo quando sono attratti sia fisicamente che mentalmente dal partner. Conquistare una persona del segno dei Gemelli non è un’impresa facile ma, quando succede, le scintille sono assicurate.

6. Il Toro

Chiude la classifica dei segni più sexy dello Zodiaco al sesto e ultimo posto il Toro. Amante dei piaceri della carne e di tutto ciò che è terreno, il carnale Toro, molto sensuale, adora il contatto fisico ed è capace di soddisfare ogni fantasia del partner, anche la più sfrenata e proibita.