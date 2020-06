Daniele Dal Moro nottata di fuoco | Delirio fuori da Uomini e Donne

By

Daniele Dal Moro sembra aver avuto una nottata di fuoco e si mostra nel pieno della sua forma fisica grazie a una storia Instagram senza veli. L’ex tronista decide così di tornare in modo ufficiale all’interno dei social e si lascia andare recuperando così i tantissimi mesi in cui è stato assente.

L’ex tronista dopo diversi mesi lontano dai social dovuto al contratto di Uomini e Donne per cui, non gli era consentito di utilizzarli fino a quando non avrebbe finito il suo percorso, lancia così la grande bomba gossip.

Daniele Dal Moro infatti, ha così confermato la fine della sua esperienza a Uomini e Donne e del suo trono che, per poco tempo gli ha dato modo di conoscere nuove ragazze. Cosa è successo all’ex tronista?

Daniele Dal Moro nottata di fuoco

L’ex tronista torna così a far parlare di lui sul web, spiegando quanto il suo percorso all’interno del programma sia praticamente terminato. A causa della quarantena e dell’emergenza sanitaria dovuta al Codiv-19, Uomini e Donne ha dovuto chiudere i battenti per circa un mese, tornando con le registrazioni classiche solamente un mese fa.

Maria De Filippi però, ha deciso di riprendere con le vicende del trono over, lasciando indietro tutti i tronisti del trono classico a parte Giovanna Abate. L’unica tronista che, grande alla sua presenza vicino agli studi di Uomini e Donne, ha avuto il piacere di poter provare sia il nuovo format che il classico mandando avanti il suo percorso.

Durante la serata di ieri Daniele Dal Moro però, decide di “viziare” le sue fan con uno scatto che nessuna si sarebbe mai aspettata. Cosa ha combinato l’ex tronista?

Ex tronista tra le lenzuola

Daniele Dal Moro sembra aver passato una vera e propria nottata di fuoco, mostrandosi in tutta la sua bellezza all’interno del suo profilo Instagram. L’ex tronsita per diversi mesi infatti, ha dovuto rinunciare ai social a causa del suo contratto con Uomini e Donne ma ora che, il suo percorso sembra terminato senza una scelta, Daniele ha deciso di riprendere in mano IG.

Lo scatto caricato all’interno delle sue storie, ha lasciato tutti senza parole.

Daniele con il suo fisico ha deciso di scattarsi una foto a letto e mostrando tutto il suo fisico coperto da un lenzuolo che lascia immaginare tutto il resto. Un gesto davvero particolare che ha lasciato i suoi follower piacevolmente colpiti.