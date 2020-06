Daniele Dal Moro torna sui social | Addio al sogno di Uomini e Donne

Daniele Dal Moro torna sui social e lascia intendere la fine del suo trono a Uomini e Donne. Il tronista fermo ormai da diversi mesi, ha preso la decisione di tornare attivo su Instagram, nonostante il contratto firmato nel programma vietasse di usare ogni social possibile.

Questo farebbe intendere che, il percorso sul trono di Daniele sia praticamente finito anche in vista della pausa estiva di Uomini e Donne. Quali sono state le sue parole?

Daniele Dal Moro torna sui social

Il tronista arrivato per ultimo all’interno di Uomini e Donne quest’anno, aveva iniziato da poco il suo percorso all’interno del programma prima che l’emergenza da Codiv-19, chiudesse gran parte dei programmi. Il nuovo format di Uomini e Donne però, ha visto la presenza di un’unica tronista al suo interno e cioè Giovanna Abate, avendo la fortuna di abituare molto vicino agli studi di Cinecittà a Roma.

Una fortuna che nessuno degli altri tre tronisti ha avuto, vedendo così il loro trono sfumare via. Da circa un mese Maria De Filippi, è tornata all’interno dello studio come il classico Uomini e Donne, mantenendo sempre le dovute accortezze e la distanza stabilita tra una persona e l’altra. Il ritorno in studio, ha dato modo a gran parte del trono over di poter andare avanti, a differenza del trono classico e dei tre tronisti rimasti a casa senza notizie.

Daniele Dal Moro torna così sui social, nel dettaglio su Instagram, caricando una sua foto e esclamando: “Back in the jungle!”. Questo avrebbe lasciato pensare che, il suo trono sia concluso a metà senza sapere in realtà cosa succederà a settembre.

Tronista confessa la fine del percorso

Durante la giornata di ieri, la pagina “uominiedonneclassicoeover” ha decido di scrivere a Daniele per sapere qualcosa di più sulla fine del suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Una fine che nessuno si aspettava andasse così visto che, il tronista aveva tutte le corte in regola per portare avanti i suoi vari percorsi.

Dal Moro ha così risposto alla pagina spiegando di essere tornato sui social senza poter raccontare come sono andate le cose nel pieno della loro completezza. Questo perché sicuramente, spetterà spiegare a Maria De Filippi durante una puntata, come sono terminati i troni di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e lo stesso Daniele.