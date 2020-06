Film Stasera in Tv – Brimstone – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Brimstone. Coproduzione di Paesi Bassi, Francia, Svizzera, UK, Germania, con Guy Pearce, Dakota Fanning, Emilia Jones. La pellicola è stata presentata in anteprima alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Accoglienza non particolarmente calda per un film controverso, che evoca atmosfere alla Quentin Tarantino senza però sfiorarne la sensibilità nonostante la capacità tecnica del regista olandese Koolhoven.

Brimstone – Trama

Liz, è una bellezza selvaggia ma trattenuta, un cuore sensibile e un animo irruento. L’antieroe che la perseguita è Preacher, un fanatico vendicativo e diabolico.Dal primo momento in cui il nuovo reverendo sale sul pulpito, la giovane Liz si sente inquieta, presagendo il grande pericolo in cui stanno per trovarsi lei e la sua famiglia.

Liz è un cuore puro ma una donna capace di sprigionare una forza terribile, che risponde con stupefacente coraggio alla voglia di una vita che, sia lei che sua sorella, meritano di vivere. Accusata di un delitto che non ha commesso, Liz fugge, nel tentativo di sfuggire ai lunghi artigli del temibile Reverendo.

Brimstone – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Brimstone

Genere: Western, Thriller

Durata: 2h 25m

Anno: 2016

Paese: Paesi Bassi, Francia, Svizzera, UK, Germania

Regia: Martin Koolhoven

Cast: Guy Pearce, Dakota Fanning, Emilia Jones

Brimstone – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso in prima visione tv su Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, lunedì 1 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film La coppia dei campioni.