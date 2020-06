Film Stasera in Tv – Dunkirk – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Dunkirk. Produzione britannica del 2017 co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan, con Harry Styles, Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian Murphy, Kenneth Branagh. Il film è vincitore di 3 premi Oscar (Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro). Racconta la storia dell’Operazione Dynamo, che durante la seconda guerra mondiale in 8 giorni salvò la vita a 338.226 soldati. Non è un film di guerra classico. In tutto il film, non si vede quasi nemmeno un soldato tedesco, non viene nominato Hitler, non si sente la parola “nazisti”. Nolan non ha bisogno di arti mutilati, litri di sangue e scene raccapriccianti, gli basta la telecamera e un pugno di formidabili attori.

Dunkirk – Trama

Nel maggio del 1940, dopo l’invasione della Francia da parte della Germania nazista, migliaia di soldati alleati si sono ritirati sulle spiagge di Dunkerque e, circondati dall’esercito tedesco, attendono di essere evacuati. Su questo sfondo si intrecciano le storie di diversi soldati che si svolgono tra il molo, il mare e il cielo sopra Dunkerque e le sue spiagge.

Dunkirk – Trailer Video

Dunkirk – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Dunkirk

Genere: Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2017

Paese: UK

Regia: Christopher Nolan

Cast: Harry Styles, Tom Hardy, Mark Rylance, Cillian Murphy

Dunkirk – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canle 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi, lunedì 1 Giugno 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia La Notizia.