Quando su un determinato segno zodiacale si concentra una moltitudine di influssi planetari al negativo, possono nascere persone davvero pericolose e malvagie. I segni zodiacali più diabolici di tutti: ecco la classifica.

L’essere diabolico

Cosa significa essere diabolico? Perché si attribuisce questa definizione a qualcuno? Diabolico è chi agisce in similitudine al diavolo. Come si comporta il diavolo in genere? Con un’iniziale finta benevolenza in cui è difficile riconoscere ciò che in realtà è il male. Diabolico è chi agisce calcolando ogni minimo dettaglio dell’azione malvagia, chi si comporta nella migliore maniera, la più impeccabile e difficile da essere scoperta delle reali intenzioni, che sono crudeli e mirate a creare un atroce danno al prossimo.

Le stelle possono aiutarci a riconoscere i tratti caratteristici del male in alcuni rappresentanti dello Zodiaco, i più pericolosi e da cui guardarsi. Scopriamo i segni più diabolici di tutti tra i dodici dell’oroscopo.

I segni più diabolici

I segni zodiacali più diabolici di tutti, ecco la classifica: