Ida Platano si sente bambina | Risvolto sospetto a Uomini e Donne

Ida Platano si sente bambina e lancia un messaggio sul uso profilo Instagram, mostrandosi sempre più in crisi. Cosa sta succedendo nella vita della ex dama di Uomini e Donne?

Durante gli ultimi mesi la ex dama è completamente sparita dagli occhi dei riflettori su cui era puntata la sua relazione con Riccardo Guarnieri. Ida infatti, ha trascorso la sua quarantena chiusa in casa insieme a suo figlio e al compagno con cui, sembrava aver ritrovato la sua armonia fuori dal programma.

Durante la serata di ieri però, la ex dama ha lanciato l’ennesimo dubbio che lascia i suoi fan perplessi, cosa sta succedendo a Ida? Aria di nuova crisi insieme a Riccardo Guarnieri?

Ida Platano si sente bambina

La ex dama nelle ultime settimane, si è mostrata molto cambiata in concomitanza con la partenza improvvisa di Riccardo. L’ex cavaliere infatti, ha deciso di tornare a casa sua per sistemare alcuni problemi relativi al lavoro prima di cercare una sistemazione più vicina alla sua compagna. I due, sembravano aver deciso di andare a convivere dopo la proposta di matrimonio arrivata direttamente all’interno di Uomini e Donne, qualcosa è cambiato?

La quarantena che ha visto protagonista la coppia è sembrata andare nel verso giusto tanto da far credere ai fan che, sarebbero andati avanti con i preparativi per il matrimonio. Dalle storie Instagram però, Riccardo sembra essere sparito nel nulla, preoccupando i suoi fan e non mostrandosi neanche nelle storie della ex dama. Nuova crisi per la coppia di Uomini e Donne?

Ex dama e la crisi sospetta

Ida Platano sul suo profilo social sembra non aver nessuna intenzione di spiegare realmente come stanno andando le cose con Riccardo, lasciando tutti i fan senza nessuna certezza. Durante la serata di ieri però, qualcosa ha smosso nuovamente l’animo della ex dama che, ha deciso di caricare una storia molto ambigua.

Platano ha lasciato il dubbio che qualcosa all’interno della sua vita non vada per il verso giusto soprattutto dopo essersi esposta per difendere la sua amica Gemma dalle critiche dell’intero web.

La ex dama ha così caricato un’immagine con scritto: “Bimba che vivi in me, pensato tu fossi la mia debolezza. Ma è grazie a te che non dimentico che il mondo è cuore”. Cosa vorrà realmente dire la ex dama con la frase lanciata durante la serata di ieri?