Il giovane Montalbano – Cast e personaggi – Trama e anticipazioni

Il giovane Montalbano è pronto per ritornare con le repliche nella prima serata di Rai 1 di oggi, 1 giugno 2020. Ancora una volta potremo assistere alle avventure di Salvo, appena nominato Commissario di Vigata. Dalla penna di Andrea Camilleri, un’altra serie di racconti che ruotano attorno al protagonista.

Verrà trasmesso il primo capitolo, composto da sei appuntamenti per altrettante serate. Al centro di tutto Michele Riondino nei panni di Salvo. Al suo fianco troveremo però anche altri attori che completeranno il cast de Il giovane Montalbano. Scopriamo di chi si tratta.

Il giovane Montalbano – Cast e personaggi

Riondino è Salvo, il vice commissario che decide di tornare a Vigata in seguito alla promozione. Un uomo schivo per quanto riguarda i sentimenti e che ha una relazione di lunga data con Mery (Katia Greco), un’insegnante catanese con cui però non si vuole impegnare. Al suo arrivo al Commissariato avrà modo di conoscere la squadra: Mimì Augello (Alessio Vassallo), sensibile al fascino femminile, Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone), che presto diventerà uno dei fedelissimi di Salvo, e il poliziotto Agatino Catarella (Fabrizio Pizzuto), maldestro e addetto al centralino.

Nel cast de Il giovane Montalbano troveremo anche Livia Burlando (Sarah Felberbaum), che presto diventerà la fidanzata del protagonista. Ci sarà anche Carmine Fazio (Andrea Tidona), il padre dell’altro Fazio, e Adriano Chiaramida nel ruolo del padre di Salvo. Non può mancare il dottor Pasquano (Giuseppe Santostefano), il medico legale di vigata, il giornalista Nicolò Zito (Carmelo Galati) e il questore Alabiso (Massimo De Rossi).

Il giovane Montalbano – Trama e anticipazioni

Siamo nel 1990 e Salvo è un giovane vice commissario con Vigata nel cuore. Nella cittadina vive ancora il padre, proprietario di un’azienda vinicola, e presto potrà tornarvi per assumere il comando del Commissariato. Non sarà semplice per Salvo riuscire ad abbattere le resistenze di Mimì, che lo vedrà subito in antipatia. Il suo intuito però gli permetterà di risolvere tutti i casi che si presenteranno alla sua porta. Nel secondo episodio in particolare ci sarà un cambio di guardia nella vita amorosa del protagonista. Salvo infatti deciderà di lasciare la fidanzata dopo aver capito che lei ha intenzioni serie. Nella puntata successiva, Salvo avrà modo di conoscere Livia grazie ad un nuovo caso.