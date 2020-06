Michele Riondino è Salvo – Chi è – Il giovane Montalbano

Michele Riondino è riuscito a conquistare la popolarità sul piccolo schermo grazie al ruolo di Salvo ne Il giovane Montalbano. Chi è il suo personaggio? Gli appassionati della fiction poliziesca firmata da Andrea Camilleri lo conosceranno di sicuro. Un giovane uomo intuitivo e pieno di potenzialità come poliziotto.

Salvo però è anche poco attento ai sentimenti e sembra voler fuggire dagli affari di cuore. Per questo non esiterà a lasciare la fidanzata che sta con lui da qualche tempo e ritornare single. Anche se, come avremo modo di vedere, per pochissimo tempo.

Michele Riondino è Salvo – La scheda

Salvo è nato a Catania negli anni Cinquanta, ma solo secondo la letteratura. Nella fiction infatti sarà più giovane che mai, anche se l’ambientazione riguarderà gli anni Novanta. Salvo infatti è entrato in Polizia a 30 anni ed è diventato un vice commissario di Mascalippa, un paesino di montagna in provincia di Enna. Ed è proprio qui che lo troveremo nella premiere, pronto a tornare a Vigata grazie al ruolo di Commissario. Qui conoscerà gli agenti con cui lavorerà, fra cui Mimì Augello (Alessio Vassallo), Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone) e Agatino Catarella (Fabrizio Pizzuto). Nel corso della premiere, indagherà su un caso di omicidio che riguarda un mezzo delinquente. Indagini intricate che però concluderà con successo.

Al fianco di Salvo troveremo Mery (Katia Greco), la fidanzata con cui ha una relazione da diverso tempo e che vive a Catania. Il loro è un rapporto a distanza e a quanto pare solo lei sogna i fiori d’arancio. Quando Mery inizierà a fare dei progetti, Salvo deciderà di lasciarla. Michele Riondino è Salvo, un uomo che presto troverà di nuovo l’amore grazie ad una conoscenza casuale. Come sappiamo, il suo rapporto con Livia (Sarah Felberbaum) diventerà però molto importante e cruciale anche nella fiction madre.