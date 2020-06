Michele Riondino – Tutto su di Lui – film, fidanzata, Instagram

Michele Riondino è un celebre atto italiano, noto per aver interpretato il personaggio di Salvo Montalbano agli inizi della carriera nella fiction Il Giovane Montalbano. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Film

Michele Riondino, nato a Taranto il 14 marzo 1979, ha esordito sul grande schermo nel 2003 davanti alla macchina di Eleonora Giorgi, al debutto come regista dopo una carriera di successi. L’attore tarantino, che ha 41 anni, ha mosso i primi passi nel film Uomini & Donne, amori & bugie, diretto appunto dalla ex di Massimo Ciavarro.

Nel corso degli anni, ha fatto parte del cast di 20 pellicole. In questo novero è possibile citare Il Passato è una Terra Straniera di Daniele Vicari, ma anche Gli Sfiorati di Matteo Rovere.

Quando si parla dei film in cui ha recitato, è doveroso fare un cenno anche ad Acciaio di Stefano Mordini – marito di Valentina Cervi – pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Avallone a Restiamo Amici di Antonello Grimaldi, la sua ultima performance sul grande schermo.

Fidanzata

Michele Riondino è fidanzato con la make up artist Eva Nestori. La loro storia d’amore è scoccata proprio durante le riprese de Il Giovane Montalbano. La coppia si era incontrata per la prima volta dieci anni prima, ma non era scattato nulla in quanto erano entrambi impegnati con altre persone.

Oggi la situazione è ben diversa: Michele Riondino e la sua Eva sono una coppia felice e hanno due bambine: Frida, nata nel 2014, e Irma, venuta al mondo il 28 aprile 2020.

Instagram

Michele Riondino è presente su Instagram con un profilo sul quale, ad oggi, ha pubblicato solo un post.