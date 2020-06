Pamela Barretta si sente superiore | Attacco diretto fuori Uomini e Donne

Pamela Barretta si sente superiore a qualsiasi donna che in questo momento sta conoscendo Enzo Capo. La ex dama di Uomini e Donne continua la sua guerra contro l’ex cavaliere e si mostra pronta all’ennesima critica ma soprattutto a una nuova discussione.

La fine della sua storia d’amore infatti, ha lasciato un grandissimo segno su Pamela che sembra non aver ancora superato del tutto la rottura. Quali sono state le sue parole?

Pamela Barretta si sente superiore

La ex dama di Uomini e Donne torna sui social per attaccare e criticare nuovamente il suo ex fidanzato Enzo Capo. Pamela infatti, dalla fine della sua relazione con lui, continua ininterrottamente a lanciare nei suoi confronti frecciatina che non passano inosservato. La ex dama decide così di postare sulle sue storie Instagram ben due storie che, hanno lasciato i fan ancora una volta molto stupiti.

Barretta sul suo profilo Instagram, ha caricato una storia mostrandosi in tutta la sua bellezza e affermando: “Ricordatevi che quando mi lanciate battutine tipo “per lui solo donne giovani” (perché avete 20anni) Fate ridere! Soprattutto perché un fisico come il tuo neanche in gravidanza l’ho avuto. Saluti dalla vecchia”.

Questa però, non sembra essere stata l’unica frecciatina lanciata nei confronti dell’ex cavaliere, Pamela infatti è tornata all’attacco con un’altra delle sue battute: “Se non volete essere offesi/e ricordatevi di non farlo! Se volete corteggiare un maschi fatelo senza screditare le altre! Prima di giudicare guardatevi allo specchio. Quando offendete aspettatevi delle risposte. Ma peggio ancora è chi reposta tali stories denigrando ancora la persona che diceva di amare! Dandomi della vecchia e non solo… confessa il fatto che il tuo non era amore ma solo visibilità”.

Enzo Capo insieme a un’altra

L’ex cavaliere però, sembra continuare a provocare da ex fidanzata caricando anche lui l’ennesima storia come attacco nei suoi confronti. Enzo Capo infatti, ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram una foto, mostrandosi insieme a una ragazza molto più piccola di lui tenendola seduta sulle sue gambe.

Un gesto che secondo molti fan, è stato fatto apposta per ferire la ex dama che ha risposto per le rime proprio con le parole sopra citate. Enzo Capo non si è tirato indietro e nella sua foto ha lasciato intendere il suo piacere nei confronti di donne molto più piccole di Pamela.