Andrea Iannone contro il razzismo | Messaggio struggente per il web

Andrea Iannone si mostra portavoce contro il razzismo approfittando degli ultimi avvenimenti accaduti in questi giorni. Il caso di George Floyd ucciso a Minneapolis ha scatenato nelle ultime ore tantissime tantissime polemiche.

Tanti sono stati i volti di gente famosa come cantanti, influencer e altri esponenti che hanno deciso di dire la loro e di lanciare l’ennesimo messaggio di solidarietà contro il razzismo.

Tra i tantissimi volti noti non poteva mancare Andrea Iannone che, nelle ultime ore ha deciso di lanciare tramite il suo profilo Instagram il suo pensiero personale. Quali sono state le sue parole?

Andrea Iannone contro il razzismo

Il pilota di MotoGP è tornato a far parlare di lui non per il suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez ma per alcune dichiarazioni fatte sul suo profilo Instagram.

L’uccisione di George Floyd e le tantissime proteste che si stanno verificando in tutto il mondo, non hanno lasciato indifferente Andrea Iannone che, poche ore fa ha deciso di dire la sua e di cercare nel suo piccolo di sensibilizzare i suoi fan.

Il pilota ha così esordito sul suo profilo Instagram: “Diverso è chi pensa che esista il diverso. Più passa il tempo e più mi rendo conto di quanto non esistano colori, religioni o razze. Esistono Persone, che ogni giorno si svegliano e decidono di amare o odiare il prossimo. Di amare o odiare la libertà di essere liberi. Difendiamo la libertà e combattiamo odio e rabbia. Provate a spiegare a un bambino che l’altro è diverso per il colore della pelle. Lui non capirà ma voi capirete che il razzismo è figlio dell’odio. Come diceva Mandela, si impara ad odiare proprio come si impara ad amare… è una questione di scelte. Scegli il giusto”.

Pilota lancia un messaggio scioccante

Una giornata che Andrea Iannone ha voluto passare cercando di sensibilizzare i suoi follower dopo l’accaduto di questi giorni. Un momento serio dovo, il piccola ha voluto ribadire il suo parere anche all’interno delle sue storie Instagram lanciando gli ennesimi messaggi contro il razzismo.

Le parole di Andrea Iannone non sembrano passare inosservate, affermando: “Chiuderci nelle paure del diverso ci rende persone peggiori.” Il pilota ha deciso di concludere così: “Il razzismo è un modo di delegare ad altri il disgusto che abbiamo di noi stessi”.