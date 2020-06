Bianca Vitali – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Bianca Vitali è figlia d’arte: il padre è Aldo Vitali, noto giornalista del panorama italiano. Al contrario del genitore, ha scelto però di intraprendere la strada della moda ed è diventata modella. Ama tenere in segreto la sua vita privata e per questo non si conoscono molte informazioni sul suo conto.

Bianca Vitali è cresciuta quindi in un ambiente fatto di giornalismo, interviste e vip. Ha avuto anche modo di recitare nella serie tv 1992 di Sky, che le ha permesso di incontrare l’amore e di diventare moglie e madre.

Bianca Vitali – Età, marito e figli

Non conosciamo la data di nascita precisa di Bianca Vitali: sappiamo solo che è del 1991. Fin da giovane ha iniziato a lavorare nel mondo della moda e poi ha unito alcuni studi di recitazione. La troviamo infatti in 1992 nel ruolo di una minorenne che finge di avere 18 anni pur di conquistare uno dei protagonisti. Quest’ultimo interpretato dall’attore Stefano Accorsi, l’uomo che poi diventerà suo marito alcuni anni più tardi. Anche se fra i due ci sono 20 anni di differenza: due anni di fidanzamento prima di ritrovarsi insieme davanti all’altare. Da quanto ne sappiamo, l’incontro sul set sarebbe avvenuto grazie ad una chiamata che Bianca Vitali ha ricevuto mentre si trovava in America.

In base alle dichiarazioni fatte dal padre a Rivelo qualche tempo fa, sembra che la modella sia riuscita persino a contagiare il marito con la sua passione per l’Inter. “Mi piace che Bianca abbia il suo sguardo sulle cose che inevitabilmente è quello di una giovane donna di 27 anni“, ha detto invece l’attore a Verissimo. Nessuna attività social però: la modella ha scelto di chiudere i battenti del suo profilo Instagram già diversi anni or sono. In quell’occasione si è mostrata in pubblico ai David di Donatello al fianco del marito, pancione in bella vista.