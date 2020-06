Caterina Balivo – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Caterina Balivo è uno dei volti di punta della Rai: il suo Vieni da me ha riscosso un forte successo. Anche se la conduttrice di recente ha deciso di dire addio al suo programma e dedicarsi ad altri lavori per il piccolo schermo.

Caterina Balivo rimane una delle regine delle interviste: nel corso degli anni ha avuto modo di raccogliere rivelazioni importanti da parte di tante personalità del mondo dello spettacolo. La sua naturalezza e sponteneità le hanno subito permesso di entrare nelle grazie dei telespettatori.

Caterina Balivo – Età, marito e figli

Caterina Balivo nasce a Napoli il 21 febbraio del 1980 e cresce ad Aversa, nel Casertano. Inizia la sua attività come modella e ottiene la fascia di Miss Amarea Moda Mare Campania, che le dà la possibilità di tentare la sorte a Miss Italia nel ’99. Si classifica terza e poi inizia il lavoro di valletta in Scommettiamo che…?. Nel 2000 invece la troviamo ne I raccomandati e in tanti show dedicati al mondo della moda. Nel 2003 conduce Bollicine in Stream News, poi ritorna in Rai e assume il comando della rubrica Unomattina Estate in giardino. Nel 2005 affianca Paolo Brosio nel programma Linea Verde e due anni dopo la troviamo in Napoli prima e dopo, poi n Stasera mi butto.

Nel corso degli anni, Caterina Balivo ha avuto delle importante relazioni. La prima degna di nota è Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio. L’amore però è nato con Guido Maria Brera, il manager della Finanza che di recente ha ottenuto una grande visibilità sul piccolo schermo grazie alla serie tv Diavoli. I due hanno dato alla luce il primogenito Guido Alberto nel 2012. Poi si sono sposati due anni più tardi, mentre nel 2017 è nata la seconda figlia della coppia, Cora. In periodo di quarantena, la conduttrice ha rivelato di essere stata costretta a vivere in una casa diversa dal marito a causa della sua ipocondria e della possibilità di trasmettergli il virus.