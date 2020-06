Cesare Bocci – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Cesare Bocci continua ad essere l’uomo del momento: apprezzato ne Il Commissario Montalbano e in altri lavori sia per il piccolo sia per il grande schermo. L’attore si è fatto notare anche a Ballando con le Stelle, dove ha regalato magnifici momenti di danza a tutto il pubblico italiano.

Cesare Bocci ha talento da vendere anche al di fuori del set. Negli ultimi mesi ha dimostrato di essere un abile cuoco ai fornelli. Sia la Caponata I Sette Tornanti che ha illustrato su Tv2000 e altre ricette condivise anche sui social.

Cesare Bocci – Età, moglie e figli

Cesare Bocci nasce il 13 settembre del ’57 a Camerino e inizia a muovere i primi passi nel mondo del teatro nell’82. Fonda La Compagnia della Rancia di Tolentino con cinque amici e vi rimane per otto anni. Poi sceglie di trasferirsi a Roma e continua il lavoro in teatro, aggiungendo anche alcuni impegni in tv e al cinema. Sul grande schermo debutta nel ’90 col film L’aria serena dell’ovest di Silvio Soldini e in tv con Zanzibar, la sitcom italiana. La sua popolarità esplode alla fine degli anni Novanta grazie al personaggio di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano. Non lascia mai il triplo impegno nei tre settori dello spettacolo e per due anni entra nel cast di Elisa di Rivombrosa.

Nel 2009 completa gli studi in Geologia e continua la strada della recitazione. Due anni dopo lo troviamo invece in Provaci ancora prof! e nel 2013 come conduttore ne Il giallo e il nero su Rai 3. Nel 2018 lo vediamo alzare la coppa dei campioni a Ballando con le stelle con la ballerina Alessandra Tripoli. Nel ’93 Cesare Bocci diventa il compagno di Daniela Spada: i due non si sposano, ma giurano eterno amore. Negli anni 2000 la coppia ha una figlia, Mia, ma alla compagna viene diagnosticato un ictus, poi un tumore.