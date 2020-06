Cristina Marino – Tutto su di lei – Età, compagno e figli

Cristina Marino è un’attrice e modella originaria di Milano, anche se è nota più per le vicende sentimentali. La sua vita infatti è cambiata in modo radicale quando ha incontrato il suo attuale compagno: è diventata mamma e ora i due genitori festeggiano il lieto evento con la loro piccolina.

Cristina Marino ha studiato anche danza ed è molto seguita sui social. La sua passione per la moda e l’esperienza maturata negli anni le hanno permesso di creare Befancyfit, un blog dove regala consigli di ogni tipo alle sue lettrici.

Cristina Marino – Età, compagno e figlia

Cristina Marino nasce a Milano nel 1991, anche se non si conosce la data precisa. Inizia da adolescente a percorrere le passerelle e diventa modella, riuscendo a lavorare in diversi spot. Nel 2009 viene scelta come attrice per ilfilm Amore 14 e inizia gli studi di recitazione. Compare poi in film e fiction di vario genere, come Casa e Bottega, Non uccidere, Un passo dal cielo e Vacanze ai Caraibi. Nel 2016 decide di dare sfogo alla sua passione per il fitness e crea una piattaforma in cui parla di food, lifestyle e molto altro ancora. Nel 2018 vince invece il talent Dance Dance Dance della Fox e consegue il diploma come Personal Trainer.

Nel 2017 Cristina Marino conosce Luca Argentero nel set di Vacanze ai Caraibi. I due diventano subito amici e l’attrice in particolare si lascia conquistare dal carattere positivo del collega. Così si trasferisce a Roma e inizia la loro frequentazione, che culmina con l’inizio della relazione già al terzo appuntamento. “La convivenza è andata subito bene“, ha detto a Confidenze tempo fa, “L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre la compagna di Argentero“. Nel 2019 i due hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia: Nina Speranza è nata nel maggio del 2020, in piena emergenza sanitaria.