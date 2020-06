Daniela Spada – Tutto su di lei – Età, marito e figli

By

Daniela Spada è molto di più di una semplice donna: non è solo la compagna storica di Cesare Bocci, ma anche food blogger, grafica e anche mamma. Una donna poliedrica che sorride alla vita e che ha saputo non farsi abbattere dalle mille peripezie incontrate lungo il suo cammino. Ha affrontato un ictus, è finita in coma, ha sconfitto un tumore. Di stoffa ne ha da vendere ed è a tutti gli effetti una vera e propria guerriera.

Daniela Spada ha raccontato tutto nel libro scritto a quattro mani con l’artista, dal titolo Pesce d’aprile. La coppia infatti ha capito che quanto vissuto poteva essere utile anche ad altre persone e ha deciso di raccontare quanto avviene e successo in famiglia.

Daniela Spada – Età, marito e figlia

Di Daniela Spada non conosciamo la data di nascita precisa e sappiamo solo che ha iniziato a lavorare come graphic designer quando era giovanissima. Alcuni problemi l’hanno spinta poi ad abbandonare questa strada e a dedicarsi alla cucina. Ha iniziato così a pubblicare ricette in un blog tutto suo e al tempo stesso ha conseguito un diploma professionale di pasticciera e di cucina. Nel 2014 ha aperto una scuola di cucina e ha ripreso anche il lavoro di graphic designer. Negli anni Novanta conosce Bocci e fra i due è amore a prima vista. Nel 2000 nasce Mia, ma Daniela viene colpita da un ictus subito dopo il parto.

In quel momento si trovava sul divano ad allattare la figlia Mia e ha iniziato a sentirsi male. Il compagno era presente e ha fatto una corsa in ospedale, dove però è stata sottoposta alla tac solo un’ora e mezza più tardi. “I dottori all’inizio pensavano che fosse una crisi isterica e chiedevano se avessimo litigato“, ha detto lui a Vanity Fair tempo fa, “mi ripetevano ‘Nervosa la signora, eh?’. E ci credo che era nervosa: sa come girano le palle con un ictus?“.