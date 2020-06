Festa della Repubblica, Mattarella in visita all’Altare della patria e a Codogno

In occasione del 74° anniversario dalla nascita della Repubblica, il Presidente Mattarella ha visitato come da tradizione l’Altare della Patria, assieme a lui presente anche im Premier Giuseppe Conte, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati (rispettivamente presidenti della Camera e del Senato) che si sono recati presso la struttura per rendere omaggio alla nascita della Repubblica. La cerimonia è avvenuta in maniera ridotta rispetto a solito a causa del coronavirus, con pochi presenti e nessuna parata.

Cerimonia e passaggio delle frecce tricolori

Il Presidente della Repubblica ha disposto una corona di alloro sull’Altare della patria, e pochi minuti dopo c’è stato il consueto passaggio delle frecce tricolori: entrambi gli eventi sono stati accolti con applausi dai non moltissimi presenti.

La visita a Codogno

Mattarella si è recato anche a Codogno, località divenuta fu individuato per la prima volta il “paziente zero” di Covid-19 nel nostro paese, e le parole del Presidente sono eloquenti: “Da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione, ricordando nuovamente i tanti nostri concittadini morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà ai loro familiari e alle loro comunità” recandosi al municipio di Codogno.