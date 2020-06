Film Stasera in Tv – Lake Bodom – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lake Bodom. Produzione finlandese del 2016 per la regia di Taneli Mustonen, con Nelly Hirst‑Gee, Mimosa Willamo, Mikael Gabriel, Tommi Korpela, Ilkka Heiskanen. Il film è ispirato, ma non basato, sugli omicidi del Lago Bodom avvenuti il 5 giugno 1960 ad Espoo, in Finlandia. La pellicola è stata definita come “il primo film horror finlandese che soddisfa gli standard internazionali”. La Volvo mostrata nel film, pur essendo un modello del 1974, ha la targa nera come in Finlandia era uso fino al 1972, per dare maggiore realismo temporale alle vicende.

Lake Bodom – Trama

Due amici, lo spaccone Elias e l’eccentrico Atte, convincono due ragazze della loro scuola a fare campeggio con loro sul Lago Bodom, sperduto in mezzo alla foresta, teatro nel 1960 del macabro omicidio di alcuni ragazzi. Una di loro, Ida, già resa introversa da un’educazione strettamente puritana, è segnata da un evento accadutole alcuni mesi prima: mentre era ubriaca a una festa, qualcuno le ha scattato una serie di fotografie che la ritraevano nuda, ma che lei stessa non ha mai visto. Arrivati nel luogo del campeggio, si scopre che il vero motivo per cui Atte ha organizzato l’uscita è per indagare sugli omicidi di tanti anni prima e cercare di ricostruire gli eventi.

Lake Bodom – Trailer Video

Lake Bodom – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Bodom

Genere: Thriller, Orrore

Durata: 1h 25m

Anno: 2016

Paese: Finlandia

Regia: Taneli Mustonen

Cast: Nelly Hirst‑Gee, Mimosa Willamo, Mikael Gabriel, Tommi Korpela, Ilkka Heiskanen

Lake Bodom – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso in prima visione tv su Rai 4, (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.23 di oggi, martedì 2 Giugno 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio 6 Stagione 5 di Criminal Minds.