Ci sono uomini che per carattere sono simpaticissimi e davvero divertenti mentre altri non hanno minimamente il senso dell’umorismo. Gli uomini più antipatici dello Zodiaco: ecco chi sono.

Il Vergine

Tra gli uomini più antipatici dello Zodiaco c’è quello del segno della Vergine. Troppo serio e sempre occupato con la testa a perdersi in mille calcoli e macchinazioni, l’uomo del segno zodiacale della Vergine non eccelle per quanto riguarda l’umorismo. Quando proprio è in vena di scherzare lo fa snocciolando battute e commenti volgari, che sono divertenti solo per lui. Non parliamo poi della simpatia che emana quando non risponde a chiamate e messaggi. Se vuoi avere a che fare con uomo simpatico punta il tipo Acquario, sicuramente migliore dell’uomo Vergine.

Il Cancro

Altro uomo insopportabile e simpatico quanto un dito in un occhio è quello del segno zodiacale del Cancro. L’uomo Cancro è dotato di un carattere lunatico difficile da sopportare, che lo rende particolarmente antipatico alle altre persone. L’uomo Cancro quando scherza lo fa sempre con cattiveria elargendo battute velenose nei confronti dei soggetti che a lui non stanno simpatici. Di divertente nel suo comportamento non c’è proprio niente.

Il Bilancia

Troppo musone l’uomo Bilancia. Quando cerca di fare il simpatico scade nel cameratismo e nelle battute in prevalenza volgari, degno camerata dell’uomo del segno della Vergine. Se gli si fa notare che il suo umorismo è fastidioso allora si offende e non parla più. Insomma, avere a che fare con un uomo del segno zodiacale della Bilancia è come avere accanto un bambino continuamente scontento, imbronciato, che fa i capricci. Per divertirsi e farsi qualche risata meglio andare da un’altra parte.

Lo Scorpione

Altro non simpatico è l’uomo del segno zodiacale dello Scorpione. Serio, preso dalla sua esistenza, interessato ad altro, l’uomo del segno zodiacale dello Scorpione quando fa conoscenza con qualcuno non viene certo ricordato per la sua simpatia. Al primo impatto sembra anzi molto freddo e distaccato, quasi seccato o di cattivo umore. L’uomo Scorpione non ha una natura allegra e il suo animo è sempre velato da qualcosa di misterioso che conosce solo lui, una preoccupazione o un intento serio, insomma, per fare due battute e ridere della vita meglio andare con qualcun’altro di più simpatico.

Il Toro

Anche l’uomo Toro tutta sta simpatia non è, soprattutto se ci si trova in giro con lui che trova ogni possibile escamotage per non pagare il conto o per non andare a sedersi al tavolino di un caffè. L’uomo Toro ha infatti la caratteristica principale di essere un grandissimo taccagno, qualità che non lo rende assolutamente simpatico agli occhi di chi lo frequenta. In quanto umorismo è vecchio stile e ride per lo più di battute vecchissime e sorpassate. Una vera noia.