Luca Argentero – Tutto su di lui – Età, moglie, compagna e figli

Luca Argentero spopola sempre di più sul piccolo e grande schermo. E dire che la sua popolarità è iniziata tutta grazie al Grande Fratello: la terza edizione del reality show gli ha permesso in poco tempo di aprire le porte del cinema e della tv. Continua ad essere uno dei volti di punta della Rai, osannato dalle folle, desiderato dalle donne.

Luca Argentero ha all’attivo una carriera forte e folle. La prima candidatura ai David di Donatello come Miglior Attore Protagonista risale al 2009 grazie al film Diverso da chi?. Un anno particolarmente importante per l’attore, visto che concide con il suo matrimonio con l’ex moglie.

Luca Argentero – Età, moglie, compagna e figli

Luca Argentero nasce a Torino il 12 aprile del ’78 da genitori siciliani. Vive a Moncalieri e inizia a lavorare come barman, mentre completa gli studi in Economia e Commercio a Torino. Nel 2003 si fa notare al GF e riesce a infiammare gli animi dei telespettatori grazie al rapporto altalenante con Marianella Bargilli. Non raggiunge però il primo posto in finale, ma ottiene dei lavori come modello. Nel 2005 avviene il suo debutto in Carabinieri mentre l’anno successivo lo vediamo nel film A casa nostra sotto la guida della regista Francesca Comencini.

L’esordio in teatro avviene invece nel 2010 con Shakespeare in Love del regista Nicola Scorsa. Al tempo stesso lo troviamo nel cast de Il campione e la Miss. Tre anni dopo lo troviamo in giuria ad Amici di Maria De Filippi e nel 2015 ottiene il ruolo di protagonista nella miniserie Ragion di Stato. Negli anni successivi lo vediamo sia in tv sia al cinema, come per Brave ragazze di Michela Andreozzi che gli vale una nomination ai Nastri D’Argento. La prima moglie di Luca Argentero è invece Myriam Catania con cui convola a nozze nel 2009 dopo 5 anni di fidanzamento. Nel 2016 però si separano senza aver mai avuto figli. L’attore diventa però papà di Nina Speranza nel 2020, scrive su Instagram, grazie all’unione con la compagna Cristina Marino.