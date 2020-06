Milly Carlucci – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Milly Carlucci è una delle regine della tv italiana e negli ultimi anni è diventata sempre più in vista grazie a Ballando con le stelle. La celebre conduttrice dispensa consigli, mantiene la calma e sa come guidare il pubblico da casa verso esperienze indimenticabili.

Milly Carlucci ha fatto parecchia strada dal suo debutto in tv. Per un breve periodo ha persino lavorato per la Fininvest, ma poi è ritornata in Rai in tempo record. Per un periodo ha persino svolto attività di cantante, anche se non è mai riuscita a decollare del tutto.

Milly Carlucci – Età, marito e figli

Milly Carlucci nasce l’1 ottobre del ’54 con il nome di Camilla Patrizia Carlucci, a Sulmona. Vive a Udine e si trasferisce da adolescente a Roma, dove frequenta il Liceo Terenzio Mamiani e vince il campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle. Al tempo stesso si fa notare come modella: nel ’72 vince Miss Teenager. I genitori però la convincono a cambiare strada e ad iscriversi alla facoltà di Architettura. Abbandonerà gli studi poco dopo e inizierà invece la carriera in tv, prima come presentatrice alla GBR e poi in Rai grazie a L’altra domenica di Renzo Arbore. Negli stessi anni si fidanza con Marcello Guarducci e affianca Rosanna Vaudetti in Giochi senza frontiere. Un ruolo che le darà la possibilità di continuare a condurre lo show per le successive quattro edizioni.

Dopo un breve periodo in Fininvest, conduce Scommettiamo che…? con Fabrizio Frizzi. Poi la troviamo al fianco di Pippo Baudo nella quarantaduesima edizione del Festival di Sanremo. I successi sono all’ordine del giorno e così avviene anche con Ballando con le stelle, il talent lanciato nel 2005. Per quanto riguarda la sua vita privata, Milly Carlucci si sposa con Angelo Donati nell’85 e l’anno successivo nasce la loro prima figlia, Angelica. La coppia ha anche un altro figlio, Patrick, nato nel ’91.