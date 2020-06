Sergio Muniz – Tutto su di Lui – Isola dei Famosi, Moglie, Figli

Sergio Muniz, tra i protagonisti di Prima di Lunedì, è un attore e cantante spagnolo. Scopriamo qualcosa sulle tappe salienti della sua carriera e sulla vita privata.

Isola dei Famosi

La fama di Sergio Muniz in Italia è legata a filo doppio alla vittoria nella seconda edizione de L’Isola dei Famosi. L’anno successivo, ossia nel 2005, ha esordito come attore nella serie tv La Signora delle Camelie.

Per quanto riguarda invece il percorso al cinema, è il caso di citare il debutto in Los Borgia, film del 2006 diretto da Antonio Hernández. La sua ultima apparizione sullo schermo è legata al film Si Vive una Volta Sola di Carlo Verdone.

Moglie

Sergio Muniz si è sposato nel 2009 con Beatrice Bernardin. Nel 2017, i due hanno ufficializzato la loro separazione. La fine della relazione non ha però compromesso la serenità dei loro rapporti, che Muniz ha detto di aver intenzione di mantenere anche per il bene di Giorgia, la figlia che la Bernardin ha avuto da una relazione precedente.

Oggi come oggi, Sergio Muniz è felicemente fidanzato. Nel corso di un’ospitata nel salotto di Vieni da Me nell’aprile 2019, nel corso dell’intervista della cassettiera con Caterina Balivo ha confessato di essere fidanzato con una ragazza di nome Morena. La compagna di Sergio Muniz non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come insegnante di yoga.

Figli

Sergio Muniz, come sopra ricordato, ha un ottimo rapporto con Giorgia, nata nel 2008 da una precedente relazione di Beatrice Bernardin.