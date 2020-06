Stefano Accorsi – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Stefano Accorsi non ha bisogno di presentazioni: ormai sono lontani quegli anni in cui era il volto di un noto brand di gelati. Un trampolino di lancio per la sua fortunata carriera di attore del piccolo e grande schermo. Ad oggi è a tutti gli effetti uno degli artisti più applauditi dello Stivale.

Stefano Accorsi ha recitato in diversi film e serie tv. Molte di punta, come la trilogia su Tangentopoli firmata da Sky. Molti anche i suoi amori, alcuni più importanti di altri. Ed è anche diventato papà per tre volte.

Stefano Accorsi – Età, moglie e figli

Stefano Accorsi nasce a Bologna il 2 marzo del ’71 e cresce a Bagnarola, una frazione di Budrio. Si diploma al Liceo Scientifico e poi si iscrive alla Scuola di Teatro Alassandra Galante Garrone del capoluogo. Fino a quel momento aveva solo partecipato al film Fratelli e sorelle di Pupi Avanti. Diventa però protagonista del telefilm Il videocatechismo della San Paolo Audiovisivi e co-protagonista del film Un posto di Luigi Zanolio. Nel ’94 presta il volto alla Maxibon e la sua battuta Du gust is megl che uan lo aiuta a diventare celebre. Gli 883 lo scelgono l’anno successivo per la clip del brano Una canzone d’amore.

Nel ’96 si fa notare nel film Jack Frusciante è uscito dal gruppo e poi in Radiofreccia di Luciano Ligabue, che lo consacra in via definitiva nel mondo dello spettacolo. Nel 2003 invece inizia una relazione con la nota modella Laetitia Casta che durerà per dieci anni. Tre anni dopo l’ufficializzazione del loro incontro hanno un figlio, Orlando, seguito nel 2009 dalla figlia Athena. Finita la relazione con l’attrice francese, Stefano Accorsi diventa il compagno di Bianca Vitali, figlia del noto giornalista e con cui si sposa nel 2015. Due anni dopo nasce il primo figlio della coppia, a cui viene dato il nome Lorenzo.