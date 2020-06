Veronica Ursida lacrime disperate | Anticipazioni Uomini e Donne 3 Giugno

By

Veronica Ursida si trova nuovamente costretta a mostrare le sue lacrime disperate all’interno dello studio di Uomini e Donne. La dama ormai è sempre più criticata e attaccata da entrambi i parterre sia maschile che femminile ma soprattutto da Armando Incarnato e Roberta Di Padua.

Entrambi sembrano infatti pronti a smascherare alcuni altarini che la dama terrebbe nascosti sul suo passato e su alcune questioni che vedrebbero la redazione all’oscuro di tutto. Veronica si troverà anche durante la puntata di domani in lacrime e questa volta sempre meno creduta da Giovanni. Cosa succederà nella puntata di domani?

Veronica Ursida lacrime disperate

La dama sono ormai diverse settimane che all’interno dello studio di Uomini e Donne viene attaccata e accusata di non essere sincera. Anche Gianni Sperti continua a non credere alle spiegazioni che la dama più e più volte a fornito sulla conoscenza con il cavaliere Luca.

Veronica infatti, ha spiegato di non aver mai detto della loro conoscenza solamente perché risaliva a diverse settimane fa e si trattava di un saluto veloce all’interno di una sua diretta Instagram. L’intero studio però non ha creduto alla sua versione chiedendo di poter controllare il suo telefono, azione che Veronica non ha gradito affatto.

Le tantissime accuse nei confronti della dama, hanno lasciato pensare a Giovanni che lei realmente nascondi qualcosa. La loro conoscenza infatti, sembra subite dei passi indietro lasciando il cavaliere molto deluso e amareggiato.

Conoscenza in bilico per la dama

Veronica durante la puntata di domani, si troverà davanti a una scomoda realtà. Giovanni non sembra essere più quello di prima e racconta la sua diffidenza nei confronti della dama e della conoscenza con l’altro cavaliere. Il fatto di non aver raccontato realmente come stavano le cose fin da subito, ha lasciato Giovanni molto deluso e amareggiato.

Domani infatti, la loro conoscenza vedrà un punto di non ritorno tanto che Veronica Ursida scoppierà nuovamente in lacrime al centro dello studio. A rincarare la dose però, ci penseranno sia Armando Incarnato e sia Roberta Di Padua mostrandosi pronti a una nuova guerra contro la dama.

Entrambi chiederanno così la parola per accusare da la dama di essere molto falsa e manipolatrice. Armando spiegherà che il cavaliere lo ha contattato per chiedere la natura della loro conoscenza, non fidandosi di Veronica. Sembra che ormai nessuno si fidi più della dama tanto da spingere Maria De Filippi a intervenire.