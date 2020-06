Alessandro Graziani torna a Uomini e Donne e non per affrontare le vicende di Giovanna Abate ma per volere di terze persone, presentandosi così come primo sospettato. L’ex corteggiatore infatti, si era eliminato dal percorso che lo vedeva protagonista con la tronista per la mancanza di interessa che c’era nei confronti di Giovanna.

L’ex corteggiatore torna all’interno del programma per volere di Maria De Filippi, rendendolo protagonista di un triangolo amoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato. A tornare nella vita di Alessandro è nuovamente Serena Enardu e la storia d’amore chiusa negli ultimi giorni con Pago. Cosa è realmente successo?

Alessandro Graziani primo sospettato

L’ex corteggiatore Alessandro è tornato al centro studio perché chiamato dalla redazione e dalla stessa Maria De Filippi. Graziani prima di entrare nel programma come corteggiatore, era “legato” a Serena Enardu, conosciuta grazie al suo ruolo di tentatore a Temptation Island Vip lo scorso anno.

Alessandro infatti, è stato il tentatore che avrebbe portato Serena lontano dalle braccia di Pago anche se, dalle sue parole sembrerebbe non essere successo niente che sia andato oltre quello visto all’interno del programma.

L’ex corteggiatore è stato infatti chiamato dalla conduttrice per rispondere ad alcune curiosità di Alfonso Signorini, riguardanti la separazione improvvisa di Pago e Serena Enardu dopo il loro riavvicinamento al GF Vip. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato all’interno di Uomini e Donne.

Ex corteggiatore terzo incomodo

Alfonso Signorini ha voluto porre alcune domande al corteggiatore in merito ad alcune affermazioni rilasciare al settimanale Chi che, avrebbero fatto apparire Alessandro Graziani come il primo sospettato della loro nuova separazione. Tra i due infatti, a detta delle parole rilasciate da Pago, ci sarebbe stato un approccio fisico molto importante, omesso più e più volte da entrambi.

Alessandro Graziani si troverà così a dover rispondere di alcune accuse che, non si sarebbe mai aspettato all’interno di Uomini e Donne. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip infatti, sembra voler scoprire a tutti i costi la reale motivazione per il quale Pago e Serena si siano lasciati.

La coppia all’interno del reality sembrava aver ritrovato l’amore dopo il brutto momento passato a Temptation Island Vip, mostrandosi ai fan e ai telespettatori molto più uniti e innamorati di prima. Quale sarà la verità raccontata da Alessandro Graziani ma soprattutto, è davvero lui il primo sospettato dell’improvvisa rottura tra Serena e Pago?