Bundesliga – Brema-Francoforte: quote, pronostico, probabili formazioni,dove vederla in tv e streaming

Brema-Francoforte si sfidano questa sera per il recupero della 24a giornata della Bundesliga alle ore 20:30. Partita fondamentale in chiave salvezza, dato che entrambe le compagini sono alla ricerca di punti per mettersi al riparo dalla retrocessione.

Brema-Francoforte: come arrivano alla gara

Il Brema che fino alla sosta forzata a causa dell’emergenza Covid-19 sembrava ormai rassegnato alla retrocessione, è partito fortissimo alla ripresa del campionato, infatti è in serie positiva da 3 giornate, nelle quali ha conquistato 1 pareggio e 2 vittorie, l’ultima in trasferta contro lo Schalke per 0-1. Grazie a questi ultimi risultati è ritornato prepotentemente in corsa per la salvezza ed un successo questa gli permetterebbe di tirarsi fuori dalla zona rossa scavalcando il Dusseldorf ed agganciando il Mainz. Un’occasione che i verdi non possono lasciarsi sfuggire, troppo importante vincere a poche giornate dalla chiusura della stagione.

Il Francoforte è reduce dalla splendida vittoria ottenuta sul campo del Wolfsburg per 1-2, risultato che gli ha permesso di riprendere un seppur piccolo vantaggio sulla zona retrocessione. Adesso si trova a 32 punti con 5 punti di vantaggio sul Dusseldorf terzultimo e 7 proprio sull’avversario di questa sera. Vantaggio buono ma di certo non ancora rassicurante per sentirsi fuori dalla lotta per non scendere di categoria, quindi stasera quantomeno dovrà cercare di portare via un punto per mantenere inalterato il distacco dal penultimo posto.

Brema-Francoforte: Il nostro pronostico

Partita batticuore soprattutto per i padroni di casa, che però nelle ultime giornate stanno dimostrando di volersi a tutti i costi salvare. Per farlo non possono fallire proprio questa sera, quindi il segno che consigliamo è 1 + GOL

Brema-Francoforte: Le probabili formazioni

Brema (3-4-3): Pavlenka – Veljkovic, Vogt, Moisander (c) – Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl – Bittencourt, Sargent, Rashica. All. Florian Kohfeldt.

Francoforte (3-4-2-1): Trapp – Abraham (c), Hasebe, Hinteregger – Chandler, Kohr, Rode, Kostic – Kamada, Gacinovic – Silva. All. Adi Hütter.

Brema-Francoforte: dove vederla in tv e streaming

Brema-Francoforte in programma stasera alle 20:30, è una partita che si può vedere a pagamento su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203). Per gli abbonati sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili.