Le stelle condizionano anche l’interesse per lo sport e possono influenzare la preferenza per una squadra di calcio rispetto a un’altra. Che squadra tifi? Ecco cosa dice l’oroscopo sui tuoi gusti calcistici.

Ariete

Per che squadra tifa l’Ariete? Per il Chelsea, squadra inglese che non molla mai come i nati sotto il primo dei dodici segni dello Zodiaco.

Toro

Che squadra tifa il Toro? Il Bayern Monaco, squadra che sa di essere forte e che non ha bisogno di dimostrare questa cosa a nessuno. Proprio come il Toro.

Gemelli

I Gemelli sono sempre in movimento come il Liverpool, squadra che si distingue con intelligenza mettendo in atto un gioco di strategia, come fanno spesso i nati del segno zodiacale dei Gemelli.

Cancro

I Cancro sono tradizionalisti e attaccati alla famiglia e non possono che tifare la tradizione italiana, il cuore della Capitale: la Roma. Il Cancro ha un forte senso nazionale e non perde mai le partite della Roma.

Leone

I nati del segno zodiacale del Leone sono coraggiosi e positivi, estrosi e forti. La voglia di superare i confini fa del Leone un tifoso del Barcellona, una squadra che senza dubbio si fa notare, proprio come i Leone.

Vergine

l nati sotto il segno della Vergine hanno le ali ai piedi. Muoversi e fare sport non può mancare nella vita di una persona nata sotto il segno zodiacale della Vergine, la cui squadra preferita è il Milan.

Bilancia

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia sono persone in equilibrio e non amano la competizione con gli altri. Per quale squadra tifano? Per chi accetta serenamente di non essere ai primi posti del podio come l’Arsenal.

Scorpione

I nati del segno zodiacale dello Scorpione non amano le mezze misure. Loro tifano Juventus, squadra fortissima campionessa di vittorie.

Sagittario

I nati del segno zodiacale del Sagittario amano lo sport, si tengono in forma e la forma fisica per loro è tutto. La loro squadra preferita è l’Ajax, di cui apprezzano la prestanza dei giocatori in campo.

Capricorno

Il nato del segno zodiacale del Capricorno si impegna e lavora duramente per accumulare denaro come il Paris Saint Germain, la sua squadra del cuore, forte e simbolo di ricchezza poiché di proprietà di un emiro.

Acquario

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono liberi, indipendenti e fuori dalle regole come il Real Madrid, la loro squadra del cuore che agisce in maniera imprevedibile e sorprende i tifosi con vittorie del tutto inaspettate.

Pesci

Per quale squadra tifano i Pesci? I nati sotto il segno dei Pesci tifano l’Inter, squadra che ha il grande sostegno ed è difesa a spada tratta dai propri tifosi.