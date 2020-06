DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne – 3 Giugno 2020

Uomini e Donne domani tornerà a trattare nuovamente le vicende di Enzo Capo e Pamela Barretta. La ex coppia nonostante le continue partecipazioni all’interno del programma per discutere delle loro incomprensioni, sembra aver continuato anche sui social.

Entrambi infatti continuano a scambiarsi frecciatine, insulti e accuse su Instagram gettando la loro ormai finita storia sulla bocca di tutti. Ogni giorno sembrano emergere nuove accuse e nuove offese da parte di entravi tanto che, i fan sul web sembrano essersi stancati delle loro vicende. Cosa succederà durante la puntata di domani?

La puntata di domani potrete seguirla direttamente nel link che troverete alla fine dell’articolo scoprendo così il reale motivo per il quale Enzo Capo ha deciso nuovamente di tornare in trasmissione. Una scelta che nessuno avrebbe mai immaginato visto come entrambi si erano lasciati durante la scorsa puntata.

Enzo Capo sembra disposto a tornare a Uomini e Donne per mettere un punto alla questione degli insulti, decidendo di non voler essere più in guerra contro la dama.

I buoni propositi dell’ex cavaliere convinceranno la ex dama di Uomini e Donne, mettendo finalmente fine alla guerra mediatica sui social?

