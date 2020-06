Giovanna Abate ha fatto la sua scelta | La nuova coppia a Uomini e Donne

Giovanna Abate sembra aver fatto la sua scelta durante la registrazione di oggi a Uomini e Donne. La tronista nonostante le voci dei social su una scelta che sarebbe avvenuta in diretta su Canale 5 la prossima settimana, spiazza tutti e decide di scegliere il suo corteggiare durante la puntata registrata di oggi.

Un vero e proprio colpo di scena per Giovanna che, nelle ultime settimane è stata protagonista di tanti pettegolezzi e segnalazioni sui suoi corteggiatori, soprattutto nei confronti di Sammy Hassan.

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta

Tutti i social aspettavano questo momento ormai da diversi mesi. Giovanna Abate contro tutti i pronostici, ha deciso di scegliere durante la registrazione avvenuta oggi, una delle ultime prima della chiusura estiva del programma.

Rimasta con solamente due corteggiatori, Giovanna sembrava fino alla scorsa puntata, molto in dubbio su chi realmente scegliere per una conoscenza più approfondita fuori da Uomini e Donne. L’arrivo dell’Alchimista nonché Davide Basolo, ha scombussolato infatti il suo percorso all’interno del talk show, mettendola veramente in crisi.

L’avvicinamento a Davide infatti, ha messo contro Giovanna e i due corteggiatori rimasti ormai da mesi, spingendo Alessandro Graziani ad andarsene e Sammy ha discutere con lei sempre più spesso. Nelle ultime settimane tra la tronista e Sammy Hassan sembrava però essere tornato il sereno e proprio per questo, moltissimi spettatori da casa hanno pensato proprio a lui come la futura scelta di Giovanna.

La tronista vuole proprio lui

Durante la registrazione di oggi, è arrivata finalmente la tanto attesa scelta di Giovanna Abate. La tronista si è trovata faccia a faccia con entrambi i suoi corteggiatori, decidendo con quale dei due tra Sammy e Davide voler avere una conoscenza più profonda e privata.

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta ed è ricaduta proprio su Sammy Hassan come avevano sperato gran parte dei suoi follower e dei telespettatori di Uomini e Donne.

L’indiscrezione è arrivata dall’influencer Amedeo Venza e dalla pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover” che, a grandi righe hanno spiegato come è avvenuta la scelta della tronista.

Amedeo ha affermato che: “A qualcuno di voi avevo detto che oggi si registrata la scelta e volevo ringraziarvi per non aver spoilerato perché ero il primo a non volerlo e non poterlo fare! E scelta fu! In bocca al lupo a questa nuova coppia! Giovanna e Sammy”.