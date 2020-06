Raffaella Mennoia incontri importanti | Novità in vista a Uomini e Donne

By

Raffaella Mennoia durante la giornata di oggi ha avuto degli incontri importanti che le hanno cambiato completamente la giornata. Sembra che all’interno di Uomini e Donne pronta per il finale ci sia una grandissima novità in vista.

L’autrice del programma infatti, si mostra nelle sue storie Instagram in compagnia di ben tre persone diverse, di chi si tratta e cosa ha in mente Raffaella per il talk show?

Raffaella Mennoia incontri importanti

La giornata di oggi sembra aver avuto tantissimi colpi di scena. Durante la puntata infatti, abbiamo potuto vedere il confronti finale tra Enzo Capo e Pamela Barretta che, ha deciso di diffidare l’ex cavaliere dopo tutte le calunnie lanciate nei suoi confronti. Una gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che ha messo fine alle continue discussioni avvenute soprattutto sui social, in particolare su Instagram.

Raffaella Mennoia, in vista della chiusura estiva del programma, sembra avere in mente un grandissimo finale con il botto. Poche ore fa infatti, l’autrice si è mostrata all’interno delle sue storie Instagram insieme a un peluche gigante.

Ancora prima che i suoi fan avessero il tempo di chiederle il motivo, Raffaella ha spiegato di doverlo portare a una persona in particolare, essendo rimasto per troppo tempo all’interno degli studi di Cinecittà. Quello che però tutti si sono chiesti è di chi sarà mai quel regalo inaspettato. Raffaella Mennoia infatti sembra star per fare degli incontri importanti direttamente all’interno di una delle casette di Uomini e Donne.

L’autrice si mostra in ottima compagnia

Un post sul profilo Instagram di Raffaella ha finalmente spiegato tutto il mistero che girava intorno al suo incontro e al peluche da dover restituire.

L’autrice durante la giornata di oggi, è stata presente a una delle ultime registrazioni del programma prima della chiusura estiva, decidendo così di scattare una foto insieme a due delle dome più importanti di Uomini e Donne.

Mennoia ha voluto immortalare una foto insieme a Giovanna Abate e a Gemma Galgani, le stesse donne che hanno avuto l’onore di poter partecipare anche al nuovo format creato su misura per la quarantena. Tutte e tre insieme infatti, si sono mostrate con un grandissimo sorriso pronte a registrare una nuova puntata di Uomini e Donne. L’autrice ha così incorniciato il tutto con: “Il bello del mio lavoro sono gli incontri…”.