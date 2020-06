Retrogaming – SEGA annuncia il Game Gear Micro – caratteristiche, prezzo e data di lancio

Gradita sorpresa per i fan del retrogaming da parte della storica casa giapponese SEGA, che in occasione del 60esimo anniversario dell’azienda, presenta il Game Gear Micro, la versione “moderna” e ridotta nelle dimensioni del Game Gear, console portatile uscita 30 anni fa.

Specifiche

La console sarà disponibile in quattro colorazioni, con quattro differenti “set” di giochi classici differenti già preinstallati, così divisi:

Sega Game Gear Micro nera

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Sega Game Gear Micro blu

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Sega Game Gear Micro gialla

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Sega Game Gear Micro rossa

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Le dimensioni sono più ridotte della console originale (80 x 43 x 20 mm), il display è da 1,1 pollici con speaker interno e uscita jack 3,5 per cuffie. L’alimentazione è basata su 4 batterie di tipo AAA ma potrà essere caricata anche in maniera “moderna” con cavo USB.

Per chi decidesse di acquistare tutte e quattro le varianti SEGA metterà a disposizione una periferica esterna denominata “Big Window“, una sorta di schermo esterno per ingrandire i piccolo schermo della console.

Prezzo e data di uscita

Per ora disponibile al pre-order solo nella terra del Sol Levante, il Game Gear Micro sarà disponibile fisicamente in Giappone a partire dal prossimo 6 ottobre, alla cifra di 4980 yen, circa 40 €, ma ancora non si sa quando questa console “nostalgica” sarà disponibile in occidente.