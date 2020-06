Ricetta pasta alla Norma: ingredienti, preparazione e consigli

La pasta alla Norma è un primo piatto dai sapori tipicamente mediterranei a base di pasta, solitamente maccheroni, condita con pomodoro e con l’aggiunta successiva di melanzane fritte, ricotta salata e basilico.

La ricetta è attribuita alla città di Catania, tant’è che è il piatto simbolo della cucina catanese, sebbene numerose varianti della pasta al sugo preparata con le melanzane erano certamente già diffuse in tutto il meridione prima della nascita ufficiale del piatto catanese.

E’ un primo piatto semplice e goloso, ottimo anche per un pranzo della Domenica in compagnia, andiamo a vedere quali ingredienti vi servono e come possiamo prepararla al meglio. E’ anche un piatto vegetariano, quindi è adatto anche se avete come ospiti persone che seguono un’alimentazione vegetariana.

Pasta alla Norma – Ingredienti

Le dosi suggerite sono per circa 4 persone.

Sedani Rigati 320 g

Ricotta salata 200 g

Melanzane 500 g

Olio extravergine d’oliva 1 filo

Aglio 2 spicchi

Pomodori ramati 850 g

Basilico fresco 10 g

Sale fino q.b.

Pasta alla Norma – Preparazione

Per preparare la pasta alla Norma, prendete i pomodori ramati e sciacquateli quindi asciugateli e tagliateli in quarti. In un tegame dal fondo spesso versate un filo d’olio e ponete a soffriggere due spicchi d’aglio puliti e interi, così poi se desidererete potrete rimuoverli. Quando l’aglio avrà soffritto qualche istante, versate i pomodori e cuocete a fuoco bassissimo coprendo con coperchio.

Lasciate cuocere per una ventina di minuti fino a quando i pomodori saranno ben morbidi e avranno rilasciato il sughetto. Una volta pronti, trasferiteli in un passaverdure posto su una ciotola e passateli in modo da ottenere una polpa sugosa e liscia.

Trasferite tutto nuovamente in tegame e salate, cuocete ancora per 10-15 minuti fino a quando non si sarà ristretto. Mettete poi a bollire un tegame con abbondante acqua da salare a bollore e una volta raggiunto il bollore salate. Intanto lavate le melanzane, asciugatele bene e spuntatele, quindi tagliatele a fettine di pochi mm.

Friggete le melanzane in abbondante olio extravergine d’oliva scaldato alla temperatura di 170° senza superarli. Man a mano che risulteranno ben dorate, scolatele con una schiumarola e trasferitele su un foglio di carta per fritti per far assorbire l’olio in eccesso. Poi salatele a piacere .

Cuocete la pasta al dente e quando sarà quasi pronta, versate le foglie di basilico nel sugo a fuoco spento, mescolate e aggiungete la pasta scolata direttamente nel tegame. Mescolate bene per insaporire.

Trasferite sui piatti da portata la pasta, condite con abbondanti fette di melanzane fritte ciascuna porzione, infine spolverizzate con ricotta salata con la grattugia a maglie grosse.

Servite la vostra pasta alla Norma con qualche fettina di melanzana messa al centro della tavola così che all’occorrenza i commensali possano aggiungerne a piacimento.

Pasta alla Norma – Consigli utili

Potete rimuovere gli spicchi di aglio prima di passare i pomodori. Potete aggiungere le melanzane al sugo pronto se preferite, dipende dalla versione della pasta alla Norma a cui siete affezionati! La pasta indicata per questa preparazione è quella corta come i sedani rigati, i rigatoni o le mezze maniche.

Il nostro consiglio quello di consumare la pasta appena pronta, non è molto consigliato il suo congelamento.