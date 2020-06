Torta Margherita, ricetta semplice e gustosa

Hai voglia di dolcezza e stai pensando di preparare la Torta Margherita? Un dolce super famoso e universalmente apprezzato, è definita la “torta di casa” perché amato da grandi e piccini e nessuno riesce a resistere alla sua bontà. Per preparala basta davvero poco. La ricetta si concentra in pochi semplici passaggi e quindi è un dolce alla portata di tutti: non c’è bisogno di essere “Masterchef” in cucina per farlo. Perfetta in qualsiasi momento della giornata: per colazione per iniziare la giornata con il buonumore, per merenda pomeridiana in ufficio per dedicarsi una pausa dolce accompagnata da un bel caffè fumante, per dopo cena con una bella tazza di tè verde o un decaffeinato. Facile, semplice e veloce. La Torta Margherita piace proprio a tutti e una volta appresa la ricetta non saprai più farne a meno. Scopriamo insieme che ingredienti occorrono per realizzare questo dolce e qual è il procedimento. Sei curiosa?

Ingredienti della Torta Margherita

Ecco la lista ingredienti che ti servirà per realizzare questa torta squisita:

140 g di zucchero

100 g di burro

120 g di farina 00

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

60 ml di latte intero

120 g di fecola di patate

1 scorza di limone

Un pizzico di sale

Zucchero a velo

Una tortiera a cerniera di 22 cm

Preparazione della Torta Margherita

La prima cosa da fare è imburrare e infarinare la tortiera di 22 cm della vostra torta. Nel frattempo accendi il forno a 180° in modalità ventilata. Poi passi a realizzare la base della torta. In un recipiente abbastanza capiente metti il burro tagliato a pezzettini e lo zucchero e mescoli con l’ausilio delle fruste elettriche fino ad ottenere un impasto omogeneo, senza grumi e perfettamente liscio. Aggiungi un uovo per volta al tuo impasto e mescola sempre utilizzando le fruste. Successivamente aggiungi la fecola di patate e poi la farina setacciata e infine la bustina di lievito per dolci. A questo punto al tuo impasto ben amalgamato aggiungi la scorza di limone grattugiata e una manciata di sale e mescoli. Infine aggiungi il latte intero poco per volta continuando sempre a mescolare. Il risultato deve essere un impasto omogeneo, liscio e senza grumi. A questo punto versi tutto l’impasto ottenuto nella tortiera di 22 cm e con l’aiuto di una spatola livelli la superficie per farla diventare liscia ed omogenea. Inforni per 35 minuti (il forno deve essere preriscaldato) a 180°. Usa lo stecchino per fare la prova della cottura. Ricorda di non aprire il forno durante la cottura. Una volta cotta, sforni il dolce e lo lasci raffreddare. Infine lo servi con una spolverata di zucchero a velo.

Torta Margherita senza burro e senza fecola di patate

Si tratta della variante della celebre Torta Margherita ma senza usare nella lista ingredienti né burro né fecola di patate (che solitamente rende i dolci più alti e più morbidi). Il risultato sarà una torta alta, morbida, gustosa e con ingredienti semplici da reperire e che solitamente abbiamo già in dispensa nelle nostre case. Ecco gli ingredienti per la realizzazione di questo dolce amato da grandi e piccini:

3 uova

250 g di farina 00

180 gr di zucchero

120 ml di olio di semi

70 ml di latte intero

1 bustina di vanillina

1 scorza di limone

1 bustina di lievito vanigliato

Zucchero a velo

Tortiera di 22 cm

Per prima cosa sbatti le uova (che devono essere a temperatura ambiente) con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere un bel composto gonfio. A questo punto aggiungi un filo di olio di semi, poco per volta ed amalgama bene. Dopodiché aggiungi il latte intero, sempre poco per volta e sempre preso a temperatura ambiente (non dal frigo). Ora è il momento degli altri ingredienti, ossia farina, vanillina e lievito. Ricorda di setacciare sempre la farina per evitare grumi che rovinerebbero la tua torta. Gli ingredienti restanti vanno aggiunti uno per volta, sempre poco per volta e sempre mescolando bene bene per ottenere un impasto perfettamente omogeneo, liscio e senza grumi. Aggiungi infine la scorza di limone grattugiata e continua a mescolare. Versa ora il composto ottenuto nella tua tortiera di 22 cm rivestita di carta forno, livella con una spatola la superficie e inforna a 180°per 40 minuti circa. Ricorda che il forno deve essere preriscaldato. Fai sempre la prova stuzzicadenti per vedere la cottura. Una volta cotta, sforna e lascia raffreddare sul tavolo. Servi la tua torta con una spolverata di zucchero a velo.

Torta Margherita Bimby

Realizzare la Torta Margherita con il Bimby è davvero semplicissimo e veloce. Bastano solo 15 minuti per realizzare questa squisita torta amata da tutta la famiglia. Basta seguire il procedimento precedentemente descritto ma mettere gli ingredienti, sempre seguendo lo stesso ordine, nel boccale del Bimby ed azionarlo a velocità 5. Una volta ottenuto il composto versalo nello stampo imburrato e infornare a 180° per 50 minuti in forno preriscaldato.

Fonte dell’articolo: Pianetadonne.blog